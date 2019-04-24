Строительство детсадов на улицах Возрождения и Граничной в Вологде планируют начать в сентябре 2019 года

Мэр Вологды Сергей Воропанов назвал сроки начала строительства детских садов на улицах Возрождения и Граничной. Они будут рассчитаны на 350 мест каждый.

Дошкольное учреждение на Граничной построят по типовому проекту, по которому в Вологде сейчас строят детские сады на улицах Северной и Возрождения (в мкр Охмыльцево) - их должны открыть 1 сентября.

- Ориентировочно в сентябре 2019 года мы начнем строить детские сады на ул. Граничной и Возрождения. Сейчас на этих площадках идут изыскательские работы, проекты привязки планируется выполнить в начале лета, затем начнем конкурс по выбору подрядчика на строительство. Уже сейчас рассматриваем площадки для будущей социальной застройки – к 2021 году нужно построить еще два дошкольных учреждения. Одна из этих территорий располагается на улице Ярославской. Сегодня мы осмотрели зону и утвердили решение. Микрорайон Бывалово быстро развивается, здесь нужны новые места в детских садах, - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, детский сад на 220 мест на улице Ярославской начнут возводить в начале следующего года.

- У жителей всегда был вопрос – что здесь будет. Хотя по генплану строительство детского сада планировалось давно. Новое учреждение разместиться по соседству с существующим садом № 108, поэтому это будет единый комплекс. Объединение хозяйственной деятельности позволит эффективнее расходовать средства, - пояснила директор школы №3, депутат Вологодской гордумы Надежда Мочалова.

Напомним, проект привязки этих десадов к местности выполняет ООО «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды». Хотя начальная цена аукционов по обоим детсадам была одинаковой - 1 976 460 рублей, идентичные работы выполнят по разной цене. Стоимость работ по привязке экономически эффективной проектной документации повторного использования для строительства детсада на Возрождения составит 1 926 460 рублей, а на улице Граничной - 1 872 000 рублей. При этом один из участников первого аукциона предлагал выполнить эти работы дешевле. Напомним, что учредитель Архитектурно-градостроительного центра - администрация Вологды, а гендиректор - Антон Аникин, который ранее был заместителем начальника Департамента градостроительства в администрации Вологды.