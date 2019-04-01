Аукционы на выполнение проектных работ по двум детсадам и школе в Вологде выиграла фирма администрации города

01.04.2019 [Общество]

В Вологде подведены итоги трех аукционов, касающихся двух новых детских садах на улицах Возрождения и Граничной и начальной школе на улице Строителей в микрорайоне Прилуки. Работы по привязке проектной документации к местности выполнит ООО «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды». Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, два контракта уже подписаны, третий заключат 1 апреля.

Newsvo изучил аукционы на эти работы.

Выполнение работ по привязке экономически эффективной проектной документации повторного использования для строительства школы на 150 мест по улице Строителей в Прилуках обойдется в 2 204 616 рублей.

Стоимость работ по привязке экономически эффективной проектной документации повторного использования для строительства детского сада по улице Возрождения составит 1 926 460 рублей, таких же работ по детсаду на улице Граничной - 1 872 000 рублей.

Отметим, что начальная цена аукционов по обоим детсадам была одинаковой - 1 976 460 рублей. То есть затраты на такие работы идентичны. Почему же «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды» запросил за первый проект  на 54 460 рублей больше? 

Более того, в аукционе по детсаду на улице Возрождения второй участник – ООО "СТРОЙСЕРВИС МОДЕРН" – предложило выполнить работы за 1 776 000 рублей. Однако победителем все равно был признан «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды» с ценой 1 926 460 рублей.

Интересно, что учредитель этого ООО - администрация Вологды, а гендиректор - Антон Аникин, который ранее был заместителем начальника Департамента градостроительства в администрации Вологды. Это же ООО "АГЦ" ранее выиграло аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции здания школы № 30 (речь о пристройке) за 2 599 555 рублей. Кроме того, эта фирма выполняла работы по привязке типовой проектной документации для строительства школы на 1224 места по улице Сергея Преминина за 4,87 млн рублей и такие же работы по школе на 1000 мест по ул. Возрождения за 4,47 млн рублей.

Тэги: детсады, администрация Вологды

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