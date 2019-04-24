В Вологде скончался радиоведущий и основатель фонда "Хорошие люди" Евгений Лукашин

Сегодня утром в Вологде умер Евгений Лукашин (ред. - под этим творческим псевдонимом он стал известен слушателям радио, его настоящая фамилия - Островский). Причина смерти сердечная недостаточность.

5 апреля Евгению Борисовичу исполнился 51 год. Многим вологжанам он известен как ведущий радио "Премьер" и один из основателей благотворительного фонда "Хорошие люди". В 2011 году он перенес трансплантацию костного мозга, деньги на которую помогли собрать вологжане.

В последние годы Евгений Борисович преподавал журналистику в ВоГУ.

Родственников у Евгения Лукашина не осталось, похороны организуют друзья. Все, кто хочет помочь, могут переводить переводить пожертвования на карту 5484 1200 1024 9787 (Анна Леонидовна Я., привязана к телефону 8 951 739 32 82, указать, что для Жени).

Похороны состоятся 26 апреля, отпевание пройдет на Советском проспекте в 10 часов.

В БлогоVo воспоминания вологжан о Евгении Лукашине.

"Повестки дня" с Евгением Лукашиным на радио "Премьер".