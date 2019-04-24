В Вологде скончался радиоведущий и основатель фонда "Хорошие люди" Евгений Лукашин

24.04.2019 [Общество]
В Вологде скончался радиоведущий и основатель фонда "Хорошие люди" Евгений Лукашин

Сегодня утром в Вологде умер Евгений Лукашин (ред. - под этим творческим псевдонимом он стал известен слушателям радио, его настоящая фамилия - Островский). Причина смерти сердечная недостаточность.

5 апреля Евгению Борисовичу исполнился 51 год. Многим вологжанам он известен как ведущий радио "Премьер" и один из основателей благотворительного фонда "Хорошие люди". В 2011 году он перенес трансплантацию костного мозга, деньги на которую помогли собрать вологжане.

В последние годы Евгений Борисович преподавал журналистику в ВоГУ.

Родственников у Евгения Лукашина не осталось, похороны организуют друзья. Все, кто хочет помочь, могут переводить переводить пожертвования на карту 5484 1200 1024 9787 (Анна Леонидовна Я., привязана к телефону 8 951 739 32 82, указать, что для Жени). 

Похороны состоятся 26 апреля, отпевание пройдет на Советском проспекте в 10 часов. 

В БлогоVo воспоминания вологжан о Евгении Лукашине.

"Повестки дня" с Евгением Лукашиным на радио "Премьер".

Тэги: хорошие люди
Фото: Newsvo

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

31 килограмм мусора в месяц на семью: в Череповце провели эксперимент по накоплению ТКО
Убийца спортсмена Дениса Раздрогова в Великом Устюге просит смягчить ему приговор
В Вологде член Общественного совета, нарушившая правила парковки, обвинила инспекторов ГИБДД в отсутствии совести
Основатели компании Playrix рассказали о причинах переноса штаб-квартиры из Вологды в Ирландию
Олег Кувшинников попал в число шести губернаторов, которые рискуют не избраться осенью в первом туре
В Вологодском тубдиспасере уволили главврача, чей сын был устроен на работу ее заместителем
В Сокольском районе 786 человек остались без врачей
В Вологде устанавливают личность погибшей женщины, которая могла упасть с высоты
В Череповце девушка, арендовавшая квартиру, украла из нее все, включая розетки
Вологодская область вошла в число 16 регионов России, где формально выполнены майские указы
23.04.2019 [Общество]

Счетная палата выявила нарушения в бюджете РФ на сумму более 770 миллиардов рублей

874
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Белозерске нашлась пропавшая "голова дракона"
К 2024 году долю дорог Вологодской области, соответствующих нормам, должны довести до 40,6%
Строительство детсадов на улицах Возрождения и Граничной в Вологде планируют начать в сентябре 2019 года
В Вологде объявили аукцион по поиску подрядчика на капремонт филиала поликлиники № 3 на улице Беляева
Сотрудник МУПа в Череповце за полгода слил 1500 литров дизельного топлива со служебного «КамАЗа»
Череповчанина, который ударил пристава из-за снятой с его счета тысячи рублей, приговорили к условному сроку
Спортцентр в Кичменгском Городке и пристройку к школе в Никольске не успевают построить в срок
 


19.04.2019 [Общество]

31 килограмм мусора в месяц на семью: в Череповце провели эксперимент по накоплению ТКО

31960
0
24.04.2019 [БлогоVO]

Благодаря Жене появился наш фонд

158
0
23.04.2019 [Обзор Прессы]

Типичный король из деревни Никулино

667
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика