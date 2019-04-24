В Вологодском районе запретили выход на торфяники

На территории Вологодского района введен запрет посещения торфяных месторождений. В их числе месторождение «Маега» в районе одноименного поселка, «Фетинино» и «Борилово» неподалеку от поселка Фетинино, «Гаврильцево» рядом с деревнями Спас и Ивановка и «Турундаево» - на границе Вологды и района за улицей Элеваторной.

Въезд на эти территории перекрыт шлагбаумами, там установлены предупреждающие аншлаги. Пока запрет посещения торфяников введен до 22 мая, его могут продлить.

- Ловить нарушителей будут межведомственные группы по патрулированию. В их состав войдут представители УМВД, ФПС, противопожарной службы области, госпожнадзора, администрации района и сельских поселений. Им помогут егеря облохотдепартамента. Еще одна превентивная мера - спутниковый мониторинг лесных массивов и месторождений торфа, - сообщили в пресс-службе администрации Вологодского района.

Напомним, с 25 апреля во всей области объявлен особый противопожарный режим. В период его действия органы местного самоуправления поселений обязаны организовать очистку земель населенных пунктов от сухой травы, мусора и других горючих материалов. Также им нужно проложить противопожарные минерализованные полосы или другие противопожарные барьеры на землях, прилегающих к населенным пунктам. По словам замгубернатора Виктора Рябишина, в ряде районов эти меры почти не принимаются. Например, в Междуреченском районе опахано всего два из 61 километра.

В пожароопасный период запрещено выжигание сухой травы на землях всех категорий, использование открытого огня и разведение костров на торфяниках.

Нарушителям грозят штрафы: от 2,5 до 4 тыс. рублей для физических лиц, до 30 тыс. рублей для должностных лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.