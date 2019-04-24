До 15 мая в Вологодской области установлен особый противопожарный режим

24.04.2019 [Общество]

 

Пожароопасный сезон в Вологодской области начнется 25 апреля (ред. -дата утверждена постановлением правительства области). Особый противопожарный режим установлен до 15 мая. При этом еще до введения особого режима в области было зарегистрировано 36 загораний сухой травы. Об этом сообщил заместитель губернатора Виктор Рябишин на заседании КЧС, на котором обсудили подготовку к пожароопасному сезону. 

- В регионе на этой и следующей неделе прогнозируется аномально теплая погода, на 5 градусов выше нормы. Впереди майские праздники, а значит, риск возникновения пожаров увеличивается. Немаловажную роль при возгорании леса или травы играет человеческий фактор. Поэтому мы должны сформировать рабочие группы, которые будут контролировать ситуацию на местах, в районах. Также они будут следить за соблюдением ограничений въезда в природоохранные зоны и в лес», - сказал Виктор Рябишин.

По данным пресс-службы областного правительства, в Вологодской области 72 населенных пункта, в которых проживает больше 76 тысяч человек, подвержены угрозе распространения лесных пожаров. В зону риска попадают также два крупных предприятия Грязовецкого и Шекснинского районов и пять участков газопровода.

Всего в этом году для тушения лесных пожаров будет привлечено около 4000 человек и больше 2000 единиц техники, а также авиатехника. Осмотр территории с воздуха будет осуществляться по 5 маршрутам. Также теплоточки будут выявляться с помощью спутника и наземными службами в ходе патрулирования территорий –  всего утверждено 26 маршрутов.  

- На сегодняшний день мы проверили готовность к пожароопасному периоду  в трех районах: Вожегодском, Междуреченском, Чагодощенском. Во всех поселениях есть нарушения требований пожарной безопасности. Готовность органов местного самоуправления к наступлению сезона крайне низка, - сообщил начальник ГУ МЧС России по Вологодской области Василий Балчугов.

По его словам, в ряде районов показатель опашки территорий стремится к нулю. Например, в Междуреченском районе опахано всего два из 61 километра.

Добавим, что в Вологодском районе до 22 мая запретили выход на торфяники.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ". 

Тэги: пал травы

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