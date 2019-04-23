Вологодская область планирует получить полмиллиарда рублей на переселение из аварийного жилья в 2019-2020 годах

23.04.2019 [Общество]

Вологодская область планирует получить из федерального бюджета полмиллиарда рублей на переселение людей из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Речь идет о реализации программы в 2019-2020 гг., соответствующая заявка на финансирование поступила от региона в госкорпорацию "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 19 апреля этого года.

- В соответствии с представленной заявкой Вологодская область планирует получить из средств госкорпорации 516,98 млн. рублей, которые предусмотрено направить на переселение 934 человек из 378 аварийных жилых помещений общей площадью 15,22 тыс.кв.м. на территории 15 муниципальных образований. 

В 2009-2016 годах Вологодской области для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 4,45 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавил 2,63 млрд. рублей. Эти средства были направлены на переселение 13 932 человек из 5 585 аварийных жилых помещений площадью 221,39 тыс.кв.м., - сообщает Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ.

Напомним, что в Вологде до 2025 года обещают расселить жителей 61 аварийного дома.

Тэги: ветхое и аварийное жилье

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

31 килограмм мусора в месяц на семью: в Череповце провели эксперимент по накоплению ТКО
В Вологде член Общественного совета, нарушившая правила парковки, обвинила инспекторов ГИБДД в отсутствии совести
Основатели компании Playrix рассказали о причинах переноса штаб-квартиры из Вологды в Ирландию
Убийца спортсмена Дениса Раздрогова в Великом Устюге просит смягчить ему приговор
Основатели вологодской компании Playrix вошли в рейтинг самых богатых людей мира
Олег Кувшинников попал в число шести губернаторов, которые рискуют не избраться осенью в первом туре
В Вологодском тубдиспасере уволили главврача, чей сын был устроен на работу ее заместителем
В Вологде устанавливают личность погибшей женщины, которая могла упасть с высоты
В Череповце девушка, арендовавшая квартиру, украла из нее все, включая розетки
В Вологде на нескольких площадках Тотального диктанта текст продиктовали вместе со знаками препинания
19.04.2019 [БлогоVO]

Никто не хочет тотального бетонирования!

829
0
20.04.2019 [БлогоVO]

"Почему мы выступаем за зелёную набережную?"

943
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Летом в Вологде будут работать 90 площадок «Города детства»
Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области в феврале 2019 года составила 37 844 рубля
Вологодская область планирует получить полмиллиарда рублей на переселение из аварийного жилья в 2019-2020 годах
Московская фирма продала учреждению правительства Вологодской области тысячу ноутбуков с пиратскими лицензиями
28 апреля в музее «Семёнково» можно отпраздновать Пасху по-деревенски
В программу «Вологодский гектар» собираются включить Бабаевский, Вытегорский и Харовский районы
В Белозерске вандалы украли «голову дракона» с деревянной ладьи - символа города
 


19.04.2019 [Общество]

31 килограмм мусора в месяц на семью: в Череповце провели эксперимент по накоплению ТКО

28926
0
23.04.2019 [БлогоVO]

Вот в таких вот боксах «загорают» на солнышке телята

120
0
22.04.2019 [Обзор Прессы]

"Выживут только богатые": как выполняются "майские указы" Владимира Путина

708
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика