Вологодская область планирует получить полмиллиарда рублей на переселение из аварийного жилья в 2019-2020 годах

Вологодская область планирует получить из федерального бюджета полмиллиарда рублей на переселение людей из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Речь идет о реализации программы в 2019-2020 гг., соответствующая заявка на финансирование поступила от региона в госкорпорацию "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 19 апреля этого года.

- В соответствии с представленной заявкой Вологодская область планирует получить из средств госкорпорации 516,98 млн. рублей, которые предусмотрено направить на переселение 934 человек из 378 аварийных жилых помещений общей площадью 15,22 тыс.кв.м. на территории 15 муниципальных образований. В 2009-2016 годах Вологодской области для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 4,45 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавил 2,63 млрд. рублей. Эти средства были направлены на переселение 13 932 человек из 5 585 аварийных жилых помещений площадью 221,39 тыс.кв.м., - сообщает Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ.

Напомним, что в Вологде до 2025 года обещают расселить жителей 61 аварийного дома.