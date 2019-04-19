До 2025 года в Вологде обещают расселить жителей 61 аварийного дома

19.04.2019 [Общество]

Более 400 вологжан получат квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в ближайший год, сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы была утверждена 1 апреля 2019 года. В список на расселение на ближайшие шесть лет включен 61 аварийный дом. Это здания, которые были признаны ветхими и аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. 

- Это жилье для более чем 1400 человек. Будем двигаться поэтапно.  На первом этапе, а это 2019-2020 год, будем решать вопрос путем приобретения квартир, планируем приобрести порядка 5 тысяч квадратных метров жилья. Благодаря этому расселим 14 домов, это 406 человек. На эти цели в 2019 году направлено 175,7 млн рублей. Преимущественно это федеральные средства, также есть областное и городское софинансирование.  Планируется, что программа на этот год будет утверждена до 1 июня, после чего начнутся аукционы по покупке жилья», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Последующие этапы реализации программы предусматривают не только покупку квартир, но и строительство муниципальных многоквартирных жилых домов. Сейчас подбираются участки для такого строительства. Сообщается, что в ближайшие шесть лет на переселение вологжан из ветхого и аварийного жилья из средств трех бюджетов будет направлено 652 млн рублей.

Тэги: ветхое и аварийное жилье

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