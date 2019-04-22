Ремонт филиала поликлиники № 3 в Вологде в обещанный администрацией срок не начался

22.04.2019 [Общество]

В Вологде до сих пор не начался ремонт помещений бывшего военного комиссариата на Беляева, 1а. Напомним, в 2019 году в этом здании городские власти обещают открыть филиал поликлиники №3 – сюда переедут медицинские кабинеты для профосмотров и приема здоровых детей. Медики займут более 520 кв. метров площади первого этажа.

Ранее пресс-служба городской администрации сообщала, что ремонт в помещениях бывшего военкомата начнется осенью 2018 года. При этом, по данным сайта госзакупок, чиновники в октябре 2018 года лишь объявили аукцион – причем не на выполнение работ, а на их проектирование.

В итоге контракт на 390,4 тысячи рублей подписали 6 ноября 2018 года с ООО "Инженерно-Конструкторское Бюро Инжпроект" из Ярославской области. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт нежилых помещений была завершена в январе 2019 года, заказчик перевел подрядчику деньги.

Аукцион по поиску подрядчика на проведение ремонта до сих пор не объявили – его нет на сайте госзакупок, однако в план закупок поликлиники №3 он включен. Планируемая начальная цена контракта – 23, 3 млн рублей, все работы на объекте победитель должен будет выполнить до конца 2019 года.

Тэги: капремонты, здравоохранение

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