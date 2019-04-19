Лужу имени главы Белозерского района Евгения Шашкина засыпают строительным мусором

Спустя три года в Белозерске начали ликвидировать печально известную лужу имени Евгения Шашкина, главы района. Правда, решение проблемы, судя по сообщению жителей в соцсети, явно не соответствуют нормативам.

- В Белозерске начался ремонт улиц! В ответ на просьбу ветерана труда убрать яму на улице Володарского, спустя 2 года, глава района Шашкин наконец-то откликнулся, дал команду засыпать лужу. В ход пошел строительный мусор. Свалив все это прямо в лужу с водой, специалисты посоветовали объезжать это место, пока не высохнет! - пишут в группе On-line Белозерск.

К своему посту они прикрепили фото "ремонта":

- Сверху потом камаз гравия и всё будет.в лучшем виде, - иронизируют в комментариях жители.

Напомним, засыпать эту лужу глава района Евгений Шашкин обещал еще осенью 2017 года. С тех пор дело с мертвой точки так и не сдвинулось, а лужа успела стать местной "достопримечательностью".