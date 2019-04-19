Лужу имени главы Белозерского района Евгения Шашкина засыпают строительным мусором

19.04.2019 [Общество]

Спустя три года в Белозерске начали ликвидировать печально известную лужу имени Евгения Шашкина, главы района. Правда, решение проблемы, судя по сообщению жителей в соцсети, явно не соответствуют нормативам.

- В Белозерске начался ремонт улиц! В ответ на просьбу ветерана труда убрать яму на улице Володарского, спустя 2 года, глава района Шашкин наконец-то откликнулся, дал команду засыпать лужу. В ход пошел строительный мусор. Свалив все это прямо в лужу с водой, специалисты посоветовали объезжать это место, пока не высохнет! - пишут в группе On-line Белозерск.

К своему посту они прикрепили фото "ремонта":

- Сверху потом камаз гравия и всё будет.в лучшем виде, - иронизируют в комментариях жители.

Напомним, засыпать эту лужу глава района Евгений Шашкин обещал еще осенью 2017 года. С тех пор дело с мертвой точки так и не сдвинулось, а лужа успела стать местной "достопримечательностью".

 

Тэги: лужи, чиновники, Шашкин

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Основатели вологодской компании Playrix вошли в рейтинг самых богатых людей мира
Житель Никольска обвиняется в домогательствах к девятилетней девочке и семилетнему мальчику 
Евгений Шулепов стал самым богатым депутатом от Вологодской области в Госдуме
В Вологодском тубдиспасере уволили главврача, чей сын был устроен на работу ее заместителем
Нормативы и тарифы на вывоз мусора в Вологодской области могут пересмотреть в конце 2019 года
Депутат гордумы Михаил Тихомиров установил в Вологде арт-объект, посвященный Пакле
В Кичменгско-Городецком районе утонул 6-летний мальчик, провалившийся под лед
"Спасибо кондуктору Никите!": пассажиры в Череповце благодарят молодого человека, который всем желает счастливого пути
В Вологде на нескольких площадках Тотального диктанта текст продиктовали вместе со знаками препинания
Триумф мусорщиков: регоператоры будут получать из бюджета Вологодской области более сотни миллионов рублей ежегодно
18.04.2019 [Общество]

Заксобрание потратит из бюджета Вологодской области около 150 тысяч рублей на рамки для грамот и дипломов

859
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Олег Кувшинников попал в число шести губернаторов, которые рискуют не избраться осенью в первом туре
Лужу имени главы Белозерского района Евгения Шашкина засыпают строительным мусором
До 2025 года в Вологде обещают расселить жителей 61 аварийного дома
31 килограмм мусора в месяц на семью: в Череповце провели эксперимент по накоплению ТКО
Вологодский многопрофильный лицей попал в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников
В Вологде вынесли первый приговор по делу о гибели полуторамесячной девочки в общежитии на Преображенского
В Череповце мужчина избил своего 9-летнего пасынка
 


19.04.2019 [Общество]

31 килограмм мусора в месяц на семью: в Череповце провели эксперимент по накоплению ТКО

563
0
18.04.2019 [БлогоVO]

«Нам бинты не выделяют, приходите со своими»

1051
0
19.04.2019 [Обзор Прессы]

«Я больничный клоун»: история девушки, которая помогает больным

119
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика