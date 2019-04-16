В Белозерске не могут справиться с лужей имени главы района Евгения Шашкина

Лужа имени главы района Евгения Шашкина, как ее имнуют местные жители, стала для Белозерска такой же проблемой, как зимой сугробы снега для Вологды. Этой весной жители снова пишут о знаменитой луже Шашкина на улице Володарского, которая уже не первый год является местной "достопримечательностью". Правда, эффект для развития туризма она имеет обратный.

- Обещанного три года ждут. Уже много писалось о знаменитой луже Шашкина, что на ул. Володарского. На дворе уже 2019 год, а лужа продолжает увеличивать свои размеры. Рядом появилась еще одна лужица, чуть подальше третья лужа. Водители продолжают объезжать эти лужи по тротуару. Отдел ГиБДД продолжает бездействовать под видом незрячих полицейских. Разве можно Шашкина, главу города, своего бывшего коллегу - начальника, наказывать за его пустые обещания, данные им еще в 2017 году одному из ветеранов города Белозерска о засыпке этих луж. А может специально администрация бережет это детище к приезду в сентябре Президента Путина в нашу область. Вдруг Глава государства решится посетить..., - пишут жители в группе в соцсети.

Засыпать эту лужу глава района Евгений Шашкин обещал еще осенью 2017 года.

- Увы, очередное обещание избранного главы брошено на ветер, - написали жители в ноябре 2017 года. Лужа осталась, и ей присвоили имя главы района.

Все это время у людей остаются вопросы и к ГИБДД: