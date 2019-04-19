«Вологда-Чеваката» заняла шестое место в сезоне Суперлиги-1

19.04.2019 [Спорт]

В пригороде Казани завершился финальный этап баскетбольной Суперлиги-1. Команды из Видного, Сыктывкара, Ставрополя и Вологды соревновались за места с 5-го по 8-е.

«Вологда-Чеваката» начала этот мини-турнир с минимальной победы над «Спартой&k-2» из Видного - 49:45. Затем вологодская команда обыграла «Ставропольчанку» (60:52).

В последнем матче против сыктывкарской «Ники» решалась судьба пятого места сезона 2018/19 в Суперлиге-1. Первая четверть прошла в равной борьбе, команды по очереди выходили вперёд. Во второй десятиминутке «Ника» смогла уйти вперед, команды ушли на большой перерыв при счёте 39:24. Этого отрыва клубу из Сыктывкара хватило, чтобы довести матч до победы - 68:57.

Несмотря на то, что «Вологда-Чеваката» и «Ника» имеют одинаковые показатели в этом мини-турнире - по две победы и одному поражению, по итогам личных встреч «Ника» заняла пятое место, «Вологда-Чеваката» - шестое. Седьмое и восьмое места заняли «Спарта&k» и «Ставропольчанка» соответственно.

Напомним, что 1/4 финала вологжанки дважды проиграли самарскому «Политеху-СамГТУ».

Тэги: баскетбол

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