Областное УМВД: женщину в Череповце избили не подростки, а ее пьяная знакомая

18.04.2019 [Происшествия]

Информация из соцсетей о том, что женщину в Череповце избили подростки, не подтвердилась. Как сообщило областное УМВД, череповчанка пострадала от рук своей знакомой, а не подростков.

Напомним, в начале недели в соцсети ВКонтакте появилась информация, что на улице Остинской неизвестные подростки избили женщину без определенного места жительства. На опубликованных фотографиях пострадавшая была в крови и держалась за голову.

Ее госпитализировали в Вологодскую областную больницу №2. Медики квалифицировали травмы как причинение легкого вреда здоровью. По данному факту полицейские провели проверку с изучением камер видеонаблюдения, расположенных в данной части города, и с опросом свидетелей.

- Сотрудники УМВД России по Череповцу установили, что травмы пострадавшая 1971 г.р. получила в ходе бытового конфликта со своей знакомой 1973 г.р. Ссора, переросшая в потасовку, произошла при распитии спиртных напитков. Таким образом, факт причинения телесных повреждений женщины несовершеннолетними не подтвердился, - сообщет областное УМВД.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». 

Тэги: пьянство

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