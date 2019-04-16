В Череповце подростки до крови избили женщину, проломив ей голову

Очередной случай жестокость со стороны подростков произошел в Череповце.

Подписчики сообщества «Череповец | Северный | Фанера» сообщили, что вчера около семи часов вчера между училищем связи и мостом компания подростков избила женщину без определенного места жительства. Она смогла добраться до автостоянки на Северном шоссе, где ей вызвали скорую помощь.

«Как она добралась до автостоянки в Северном, уму непостижимо. У нее проломлен череп и сломана рука. Малолетки требовали с нее денег и сигареты, после отказа начали молотить дубиной....работники автостоянки выдали женщине влажные салфетки и вызвали скорую...она падала в обморок...», - написано в сообщении.

Поисками подростков сейчас занимается полиция.