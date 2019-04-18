В Вологде отказываются называть количество двоек, троек и четверок за Тотальный диктант

В этом году в Череповце и Вологде оказалось рекордное количество отличников Тотального диктанта - 27 и 98. В Череповце диктант писали более 700 человек, в Вологде - 1824.

Отметим, что такая же тенденция наблюдается и в других городах России.

Участники диктанта объясняют это тем, что текст Павла Басинского был самым простым за все годы, особенно с точки зрения орфографии.

- Текст с точки зрения орфографии простейший, - пишет Наталия Плотицына из Вологды.

С этим согласны и в других российских городах.

- Написавшие диктант понимают: число отличников многократно возросло не потому, что ижевчане стремительно выучили русский язык, а из-за простоты текста ТД, - пишет "Удмурсткая правда".

Пятерки, которые получили участники, писавшие ТД на площадках, где по странному недоразумению диктующие текст прочитали его со всеми авторскими знаками препинания, не учитывались. С таким вариантом решения возникшей проблемы согласились большинство проголосовавших в опросе в группе ТД в Вологде.

Количество двоек, троек и четверок в Вологодской области неизвестно. В этом году журналисты столкнулись с тем, что организаторы Тотального диктанта отказываются называть эти данные. С чем это связано - не понятно.

- Правила проекта запрещают раскрывать результаты с градацией по оценкам, - сказала Newsvo организатор диктанта в Вологде, добавив, что эти правила были всегда.

Однако это не соответствует действительности. Если нажать на нашем сайте на тэг "Тотальный диктант", то можно увидеть, что в предыдущие годы количество двоек, троек и четверок всегда называлось. То же самое касается и других городов России - число людей, получивших эти отметки, всегда было известно. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать новости о ТД на сайтах СМИ. В некоторых городах России количество "2", "3" и "4" озвучивается и в этом году.

Общей информации по пятеркам в Вологодской области у организаторов в Вологде нет.