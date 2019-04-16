В Вологде на нескольких площадках Тотального диктанта текст продиктовали вместе со знаками препинания

Беспрецедентный случай с организацией Тотального диктанта произошел в Вологде. На нескольких площадках диктующие текст прочитали его... со всеми авторскими знаками препинания.

Об этом сообщают организаторы акции в группе Тотального диктанта в Вологде в соцсети. Сейчас они решают, засчитывать или нет оценки «5» на этих площадках. В группе организован опрос.

- Нам, конечно, не жаль подарка, но в таком случае, все остальные участники попадают в неравные условия, - отмечают организаторы.

Остается непонятным, почему диктующие стали озвучивать знаки препинания в тексте, ведь смысл акции в том, чтобы люди проверили свою грамотность. Сложно понять и то, почему участники акции после первого же предложения с авторскими знаками препинания не спросили диктующего, почему он их озвучивает.