В Великом Устюге удалось избежать серьезных последствий половодья

Уровень воды в районе Великого Устюга за сутки снизился более чем на 2 метра и, по данным на 12:00 ч. 18 апреля, составляет 408 см, в районе Красавино – 432 см. Основной ледоход вышел за пределы Вологодской области в сторону Архангельской.

Угрозы подтопления населенных пунктов в Великоустюгском районе больше нет, сообщает пресс-служба губернатора.

Ледоход на Сухоне в Великоустюгском районе начался 15 апреля. В тот же день ниже деревни Аристово, а затем в районе Красавино образовались два затора. Специалистам-взрывотехникам аварийно-спасательной службы удалось ликвидировать их в кратчайшие сроки и не допустить повышения уровней воды до критических отметок.

- Сейчас занимаемся восстановлением частично затопленной дороги на Коромыслово, начинаем подготовку к организации паромной переправы. Сообщение с заречной стороной будет организовано после того, как пройдет ледоход на реке Юг, - доложил главе региона глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

По данным Вологодского гидрометцентра, сейчас на отдельных участках реки Юг отмечаются подвижки льда. Полноценный ледоход ожидается в ближайшие два дня, прогнозируемые уровни воды не достигнут неблагоприятных отметок, уверяют специалисты.

По словам губернатора Олега Кувшинникова, не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций во время половодья удалось во многом благодаря превентивным мерам: чернению льда (более 23 тысяч квадратных метров) и ледорезным работам (почти 200 км). Для ослабления льда было израсходовано более 4 тонн взрывчатых веществ.

- В этом году мы продолжим дноуглубительные работы на реках района для безопасного прохождения ледохода в будущем. Осенью также будем активно следить за ситуацией на реках, чтобы не допустить образования ледовых заторов, как это было в 2015 году, - отметил губернатор.