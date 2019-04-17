В Великоустюгском районе на реке образовался ледяной затор

Вертолетная группа и взрывотехники пытаются сдвинуть затор из льда, который образовался сегодня ночью в районе Приводино в Великоустюгском районе. Как сообщает "Великий Устюг. Инфо", из-за затора уровень воды к 10:00 достиг 644 см. Критическим уровнем считается 720 см.

Как сообщает администрация района, сейчас стоит задача сдвинуть затор до 18 апреля и пропустить ледоход на отметках 640-670 см. В Красавино уровень воды составил на 13:00 483 см. При этом сохраняется затор ниже водомерного поста и в районе Аристово.

- Уровень воды в районе Великого Устюга за последний час повысился на 1 см. Через час в Рязаниху будет направлен ледокол. Вопрос привлечения сил Минобороны РФ пока остаётся открытым, - сообщала группа "Великий Устюг. Инфо" в 13 часов.



