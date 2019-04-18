В Тотьме врачи через суд добились жилья, которое обещал им предоставить глава района

18.04.2019 [Общество]

Тотемский районный суд удовлетворил иск семьи врачей к районной администрации. Местные чиновники обещали приехавшим в район врачам жилье, но не предоставили его. 

Напомним, Дмитрий и Екатерина Островские работают врачами в местной ЦРБ. Они просили перевести квартиру, в которой они живут, в социальный жилищный фонд и заключить с ними договор соцнайма. Именно это им обещали чиновники, когда пригласили жить и работать в Тотемском районе врачами, однако потом про это обещание власти "забыли".

В обоснование иска муж и жена указали, что после окончания медицинского института они приехали в Тотьму. В 2012 году глава Тотемского муниципального района Сергей Селянин пообещал предоставить им служебное жилье (квартиру в доме по ул. Офицерской), а после того, как они отработают пять лет в районной больнице, перевести это жилье в социальный жилищный фонд.  Чиновник выдал врачам соответветствующее гарантийное письмо.Однако когда в 2019 году врачи обратились к главе района с просьбой выполнить принятые на себя обязательства , то получили отказ. Чиновники заявили, что у них якобы... нет таких полномочий.

В судебном заседании врачи рассказали, что в 2012 году у них имелось несколько вариантов продолжения работы, в том числе были предложения из Владимирской и Тверской областей с гарантиями по обеспечению жильем. Однако, поверив обещанию главы района Сергея Селянина, они решили остаться в Тотьме. Дмитрий работает в БУЗ «Тотемская ЦРБ» хирургом, Екатерина – педиатром, заведующей детской консультацией.

Глава районной администрации Сергей Семенов на судебные заседания не явился, представив отзыв, в котором утверждалось, что у них нет никаких обязательств перед  врачами по поводу жилья.

Тотемский районный суд встал на сторону врачей. Судья обязал администрацию Тотемского района обязанность перевести спорную квартиру в жилищный фонд социального использования и заключить с истцами договор социального найма. 
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Тэги: здравоохранение, чиновники, врачи

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