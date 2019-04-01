Власти Тотемского района обманули семью приехавших в район врачей, не предоставив им жилье по соцнайму

В Тотемском районном суде начали рассматривать дело по иску супругов, которые работают врачами в местной ЦРБ, к районной администрации. Дмитрий и Екатерина просят перевести квартиру, в которой они живут, в социальный жилищный фонд и заключить с ними договор социального найма. Именно это им обещали чиновники, когда пригласили жить и работать в Тотемском районе врачами, однако потом про это обещание власти "забыли".

В обоснование иска муж и жена указали, что после окончания медицинского института они приехали в Тотьму. В 2012 году глава Тотемского муниципального района Сергей Селянин пообещал предоставить им служебное жилье (квартиру в доме по ул. Офицерской) и после того, как они отработают 5 лет в районной больнице, перевести это жилье в социальный жилищный фонд, о чем выдал им гарантийное письмо.

- В 2019 году врачи обратились к главе района с просьбой выполнить принятые на себя обязательства по переводу предоставленной квартиры в социальное жилье, но получили отказ со ссылкой на отсутствие у администрации района таких полномочий, - сообщает Вологодский областной суд.

В судебном заседании врачи рассказали, что в 2012 году у них имелось несколько вариантов продолжения работы, в том числе были предложения из Владимирской и Тверской областей с гарантиями по обеспечению жильем по месту работы. Однако, поверив обещанию главы района Сергея Селянина, они решили остаться в Тотьме. Дмитрий работает в БУЗ «Тотемская ЦРБ» хирургом, Екатерина – педиатром, заведующей детской консультацией.

Представитель районной администрации на судебное заседание не явился, представив отзыв на иск, в котором сообщил об отсутствии оснований для удовлетворения иска. То есть чиновники утверждают, что у них нет никаких обязательств перед врачами по поводу жилья.

В связи с привлечением к участию в деле третьих лиц разбирательство дела отложено на 16 апреля.