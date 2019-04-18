В Кичменгско-Городецком районе нашли тело 6-летнего мальчика, провалившегося под лед

Сегодня в Кичменгско-Городецком районе нашли тело 6-летнего мальчика, который провалился под лед возле деревни Ушаково. Трагедия произошла 14 апреля.

Как сообщили в региональном управлении следственного комитета, волонтер нашел тело в воде у берега в 300 метрах от места, где мальчик упал в воду.

- В предыдущие дни оба берега осматривались следователями, спасателями и волонтерами. Накануне к обследованию акватории реки приступили 3 специалиста ФГКУ "Арктический спасательный учебно-научный центр "Вытегра". Работа водолазов и их видеокамер затруднялась мутной водой и плохой видимостью.

Напомним, мальчик гулял вдоль реки​ вместе с другом. Как сообщало региональное управление следственного комитета, ребенок спустился близко к воде, поскользнулся на льду, упал в воду и утонул. Сильным течением его сразу унесло под лед. Его друг побежал за помощью к местному населению.

Напоминаем, что на всей территории Вологодской области уже больше месяца действует запрет выхода на лёд. По факту гибели ребенка проводится следственная проверка.