В Кичменгско-Городецком районе утонул 7-летний мальчик, провалившийся под лед

Сегодня вблизи деревни Ушаково В Кичменгско-Городецком районе провалился под лед ребенок 2012 г.р. Сообщение об инциденте на реке Кичменьга поступило в диспечтесркую службу около полудня.

По данным областного УМЧС, мальчик гулял вдоль реки​ вместе с другом. Накануне ночью температура воздуха опустилась ниже ноля градусов, закраины реки покрылись тонкой коркой льда. Ребенок вступил на одну из закраин, глубина которой оказалось достаточно большой. Сильным течением мальчика сразу унесло под лед. Его друг побежал за помощью к местному населению.

- На место выехали​ спасатели, инспектор ГИМС, сотрудники полиции и представитель администрации. Проводится обследование русла реки с помощью камеры. Привлечение водолазов затруднено по причине сильного течения реки и ледостава. В настоящее время поиски мальчика​ продолжаются, - сообщает УМЧС по Вологодской области.

Напоминаем, что на всей территории Вологодской области уже больше месяца действует запрет выхода на лёд.