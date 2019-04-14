В Кичменгско-Городецком районе утонул 7-летний мальчик, провалившийся под лед

14.04.2019 [Происшествия]

Сегодня вблизи деревни Ушаково В Кичменгско-Городецком районе провалился под лед ребенок 2012 г.р. Сообщение об инциденте на реке Кичменьга поступило в диспечтесркую службу около полудня.

По данным областного УМЧС, мальчик гулял вдоль реки​ вместе с другом. Накануне ночью температура воздуха опустилась ниже ноля градусов, закраины реки покрылись тонкой коркой льда. Ребенок вступил на одну из закраин, глубина которой оказалось достаточно большой. Сильным течением мальчика сразу унесло под лед. Его друг побежал за помощью к местному населению.

- На место выехали​ спасатели, инспектор ГИМС, сотрудники полиции и представитель администрации. Проводится обследование русла реки с помощью камеры. Привлечение водолазов затруднено по причине сильного течения реки и ледостава. В настоящее время поиски мальчика​ продолжаются, - сообщает УМЧС по Вологодской области.

Напоминаем, что на всей территории Вологодской области уже больше месяца действует запрет выхода на лёд.

Тэги: лед, гибель ребенка

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Врачи роддома в Вологде пожаловались на зарплату, а им ответили, что все в норме
Жительница Вологды начала работу в полиции с поддельной справки
Священник из Вашкинского района признался в развратных действиях в отношении 12-летней девочки
Юбилей гражданского общества для избранных ценой в миллион рублей
Белого лиса Лешу, сбежавшего из контактного зоопарка в Череповецком районе, загрызли лайки
В Вологде опубликовали списки детей, зачисленных в детские сады
Мэр Вологды сказал, что в четырех полосах на Некрасовском мосту пока нет необходимости
В состав общественного совета Вологды избрана Людмила Потаева, пожаловавшаяся губернатору на картину Корбакова с обнаженной женщиной
В Вологде разваливается пешеходный мост над железной дорогой
Берегоукрепление наоборот: мнение эксперта о сплошном бетонировании набережной в Вологде
14.04.2019 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе утонул 7-летний мальчик, провалившийся под лед

84
0
12.04.2019 [Общество]

Мэр Вологды сказал, что в четырех полосах на Некрасовском мосту пока нет необходимости

3840
0
10.04.2019 [Общество]

Юбилей гражданского общества для избранных ценой в миллион рублей

5731
16

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Кичменгско-Городецком районе утонул 7-летний мальчик, провалившийся под лед
"Спасибо кондуктору Никите!": пассажиры в Череповце благодарят молодого человека, который всем желает счастливого пути
В Вологде планируют покупать у застройщиков домов помещения для филиалов поликлиник
Театр, музыка, книги и велоквест: 20 апреля в Вологде пройдет «Библионочь»
Депутат гордумы Михаил Тихомиров установил в Вологде арт-объект, посвященный Пакле
Студентам в Вологодской области предлагают пройти двухмесячную стажировку в органах власти
В Череповце грабители в медицинских масках ворвались в квартиру пенсионерки и забрали 200 тысяч рублей
 


10.04.2019 [Общество]

Берегоукрепление наоборот: мнение эксперта о сплошном бетонировании набережной в Вологде

2969
0
14.04.2019 [БлогоVO]

Помню, как стояла рядом с Домом со штурвалами

95
0
12.04.2019 [Обзор Прессы]

Все интересные факты о космосе ко Дню космонавтики-2019

522
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика