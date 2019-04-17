Архитекторы расскажут жителям, почему набережную в Вологде нельзя бетонировать

18 апреля в Вологде пройдет акция "Свободу берегам", на которую приглашают всех жителей, неравнодушных к благоустройству набережной. Архитекторы и активисты предлагают вологжанам поучаствовать в открытом обсуждении, во время которого они смогут задать интересующие их вопросы.

- Каждый сможет высказаться, какими хочет видеть берега Вологды, оставить свои пожелания на макете набережной. Для этого мы подготовили специальные наклейки, - сообщают организаторы - сообщество "Хранители Вологды".

На фотовыставке у Соборной горки жители на примере других городов смогут увидеть, что может ждать Вологду в случае тотального бетонирования берегов и как можно сделать набержную красивой и безопасной, сохранив при этом исторический и зелёный ландшафт.

Вологжам также расскажут, почему в результате тех работ, которые идут на берегу сейчас, он не будет безопасным, красивым и интересным местом для прогулок и отдыха. Для этого архитекторы подготовили презентацию.

Начало встречи в 18.00 в сквере у Соборной горки (у скамейки "Посидим-поокаем").

Напомним, 16 апреля на встрече в Союзе архитекторов России подтвердили нарушения при благоустройстве набережной в Вологде. Однако, несмотря на это, мэр Вологды Сергей Воропанов, который присутствовал на этой встрече, заявил, что не собирается останавливать бетонирование набережной.