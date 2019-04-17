Подешевело! ОСАГО для жителей Вологодской области стало доступнее

Компания «Ингосстрах» объявила о снижении базовой ставки ОСАГО для физических лиц – владельцев легковых автомобилей категории «B» и «BE» в Вологодской области. Новый размер ставки составляет 3500 рублей. Ставка для автолюбителей Вологды и Череповца остается без изменений.

Автовладельцы из муниципальных районов Вологодчины могут оформить полис ОСАГО по новой ставке в офисах и агентской сети компании, а также на сайте ingos.ru.

«Наша компания поддержала процесс либерализации ОСАГО и приступила к коррекции базовых ставок для физических лиц. После тщательного анализа мы приняли решение о снижении ставки для водителей из Вологодской области. Мы нацелены на обеспечение доступности ОСАГО и новый размер ставки, который является самым низким на локальном рынке, позволит автолюбителям получить страховую защиту по приемлемой цене, - комментирует Павел Балин, директор филиала «Ингосстраха» в Вологодской области.

9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2746–4942 руб., пересмотре системы коэффициентов «возраст-стаж» (КВС) и изменении порядка применения коэффициента «бонус-малус» (КБМ). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.