В Вологде застройщика «Реал-СВ» оштрафовали за незаконное изменение берега реки возле ледового дворца

16.04.2019 [Общество]
В Вологде застройщика «Реал-СВ» оштрафовали за незаконное изменение берега реки возле ледового дворца

Фото ГИС Вологда.

Росприроднадзор оштрафовал ООО «Реал-СВ» на 55 тысяч рублей за незаконное изменение части берега реки при строительстве дома на улице Пугачева, 44б возле ледового дворца в Вологде. 

Обращение в ведомство по поводу нарушений закона строительной фирмой поступило от местных жителей. 

При выезде на место сотрудники Росприродназора установили, что в 10 метрах от реки застройщик отсыпал берег грунтом. При этом работы проводились без оформленного права пользования рекой.

20 сентября 2018 года Росприроднадзор признал ООО «Реал-СВ» было виновным в совершении административного правонарушения и назначил обществу наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей. Строительная фирма не согласилась с этимм штрафом и обратилась в суд.  

ООО «Реал-СВ» пыталось доказать, что работы проводились в границах земельного участка и не затрагивали поверхности реки. По мнению сотрудников фирмы, береговая линия не является водным объектом. Арбитражный суд Вологодской области и 14-й апелляционный суд с этим не согласились. ООО «Реал-СВ» проиграло в двух седебных инстанциях.

Арбитражный суд указал, что «поверхностный водный объект включает в себя не только воды, но и покрытые ими и сопряженные с ними земельные участки (дно и берега водного объекта)».

Штраф, наложенный на фирму, остался в силе.

Подробнее о нарушениях со стороны ООО «Реал-СВ» можно прочитать в БлогоVo: 

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Тэги: нарушения

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