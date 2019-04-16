"Варя мечтает просто пройти босиком по траве": в Вологде рассматривают ходатайство об УДО Варвары Карауловой

UPD: суд отпустил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд сегодня рассматривает ходатайство о досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), осужденной за попытку вступить в террористическую группировку ИГ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ). С весны 2017 года она отбывает наказание в исправительной колонии № 1 для женщин в Вологде.

Уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони попросил суд поддержать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Варвары Карауловой. В то же время представители прокуратуры и ФСИН выступили против.

Отец осуждённой Павел Караулов считает, что для освобождения дочери были выполнены все объективные условия. Девушка дистанционно учится в двух университетах, у нее есть поощрения со стороны администрации. Она читает много книг, а после выхода на свободу девушка будет заниматься правозащитой и юриспруденцией.

- Если вы помните доктора Лизу, которая была готова взять Варю работать к себе, мне кажется, это тоже не пустые слова, - сказал отец Вари.

Отец Варвары Карауловой на заседении суда. Скриншот видеотрасляции судебного заседания.

О том, что Варвара хочет заняться защитой прав человека, говорила на суде правозащитник и журналист Зоя Светова, которая специально приехала в Вологду на заседание суда:

- Она говорила «Я хочу приносить пользу обществу». Положительное решение бы не только справедливо, это было бы в высшей степени правильно для всего российского общества. Это было бы потрясающим решением, которое сказало бы о том, что в России есть правосудие, - ответила на этот же вопрос правозащитник и юрист Зоя Светова.

Мать осуждённой, Кира Караулова, также отметила, что у её дочери много предложений от работодателей.

- Варя уже три с половиной года лишена простых вещей. Она мечтает просто пройти босиком по траве, - добавила она.

За освобождение Варвары Карауловой также высказался в суде уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони.

- Вне всякого сомнения, - ответил он на вопрос суда, достойна ли девушка выхода по УДО.

В свою очередь, прокуратура поддержала администрацию колонии, выступив на суде против освобождения осуждённой раньше срока.

- Администрацией она характеризуется отрицательно. Считаю, что УДО преждевременно. имеются три взыскания, наложенные через непродолжительный период времени. Они не обжаловались. При этом было ва поощрения. Последние - в июле. Кроме того, вину осуждённая не признала, не раскаялась. Она состоит на профилактическом учете у нас в колонии как личность, склонная экстремизму. Считаю, что дальнейшее исправление требуется в изоляции от общества.

Сама девушка участвует в заседании по видеосвязи. Она просит судью освободить ее досрочно:

- Я надеюсь, что я смогу действительно как-то помогать людям, у меня есть для этого возможности. Я хочу оптимистически смотреть на свое будущее. Только наступило бы это будущее быстрее, потому что настоящего у меня фактически все равно что нет, - выступила Варвара Караулова по видеосвязи из колонии. Девушка была в слезах.

Выслушав мнения защиты, обвинения и самой Варвары, судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения. Newsvo сообщит о решении судьи, когда оно будет объявлено.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя на Александру Иванову, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористической группировке. Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 2016 года девушку признали виновной по части 1 статьи 30, ч. 205.5 УК РФ и приговорили к 4,5 годам колонии.