Варвару Караулову освободили досрочно

16.04.2019 [Общество]

Вологодский городской суд принял решение о досрочном освобождении Варвары Карауловой (позже она сменила имя на Александру Иванову), осужденной за попытку примкнуть к террористам из ИГ (группировка запрещена в РФ). С весны 2017 года она отбывала наказание в исправительной колонии № 1 в Вологде.

С ходатайством об УДО обратился адвокат Сергей Бадамшин. На его рассмотрении в зале суда присутствовали родители осуждённой и правозащитники. Они настаивали, что девушка достойна выйти на свободу.

В свою очередь, представители прокуратуры и ФСИН не поддержали ходатайства, ссылаясь на то, что у заключённой имеется ряд дисциплинарных взысканий.

В итоге суд пришёл к заключению, что они не могут служить препятствием для УДО.

- Отрицательная характеристика со стороны администрации исправительного учреждения обусловлена лишь фактом нарушений, которые злостными не являются, - объяснил председательствующий.

Учитывая положительные характеристики данные девушке участниками заседания, её возраст, состояние здоровья, а также гарантии трудоустройства и обеспеченность местом жительства, суд принял решение освободить Караулову (Иванову).

- Для своего исправления она не нуждается в отбывании полного срока наказания. Александру Иванову 1995 года рождения, уроженку города Москвы освободить условно-досрочно, - сказал судья, оглашая решение.

В течение неотбытой части наказания, а это чуть больше года, девушка обязана будет являться каждый месяц в специализированный орган для регистрации, не менять места жительства и работы без уведомления этого органа. Также ей нельзя совершать правонарушения.

Присутствовавшие в зале люди на решение судьи ответили криками «Ура!».

Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористической группировке. Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 2016 года ее признали виновной по части 1 статьи 30, ч. 205.5 УК РФ и приговорили к 4,5 годам колонии.

О том, как сегодня проходило заседание Вологодского городского суда, где рассматривали ходатайство об УДО, читайте в нашем материале:
"Варя мечтает просто пройти босиком по траве": в Вологде рассматривают ходатайство об УДО Варвары Карауловой

Тэги: караулова, экстремизм, УДО

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