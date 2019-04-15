Участники библиотечного велоквеста смогут посоревноваться в скорости и знании истории Вологды

В Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина рассказали подробности о том, как пройдет велоквест, приуроченный к всероссийской социально-культурной акции «Библионочь», которая пройдет 20 апреля.

- Станциями станут несколько городских библиотек – какие именно, держим в секрете. Только на старте у Центра писателя В.И. Белова участники получат подсказки и узнают, куда они отправятся дальше, - пояснили в библиотеке.

В контрольных пунктах квеста – городских библиотеках - велосипедистам придётся посоревноваться в скорости, интеллекте, знании произведений классической литературы и истории Вологды. Команда, которая быстрее всех выполнит задания и доберётся в полном составе до пункта назначения, получит призы.

Общий сбор команд (от 3 до 5 человек) в 17.30. Перед участием необходимо ознакомиться с положением о велоквесте, которое размещено на сайте Централизованной библиотечной системы и в группе «Велоквест «Библионочь-2019» в Вологде» в соцсети ВКонтакте.