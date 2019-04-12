Театр, музыка, книги и велоквест: 20 апреля в Вологде пройдет «Библионочь»

20 апреля библиотеки Вологды присоединятся к всероссийской социально-культурной акции «Библионочь». Посетителей ждут спектакли для детей и взрослых, музыкальные концерты, литературные квесты, творческие мастер-классы.

«Библионочь» в областной научной библиотеке им. Бабушкина будет посвящена ее столетнему юбилею (подробную программу см. ниже). Как сообщают организаторы, у участников акции появится шанс окунуться в захватывающий мир библиотечной истории.

В нескольких библиотеках центром внимания станут писатели-юбиляры этого года. Библиотека на Гагарина на один вечер превратится в гоголевскую Диканьку. Организаторы приготовили квест, посвящённый 210-летию Николая Гоголя. В библиотеке в поселке Молочное к юбилею Василия Шукшина покажут спектакль «Похождения шукшинского чудака» по мотивам произведения «До третьих петухов». Это совместная работа сотрудников библиотеки и жителей.

В ряде других библиотек персонажи книг «сойдут» со страниц своих произведений. В библиотеке на Добролюбова актеры театра «Молния» покажут спектакль «Деревянный мальчуган приглашает в балаган», в библиотеке семейного чтения на Архангельской православный кукольный театр «Колобок» покажет спектакль «Хвастунишка», а гости библиотеки на Ярославской увидят театральные постановки юных участников студии «Дебют».

Для участников «Библионочи» организаторы приготовили театральные сюпризы. Так, в Детской библиотеке на улице Авксентьевского можно будет поучаствовать в мастер-классе по изготовлению масок и кукол для домашнего театра, а в библиотеке на улице Пролетарской можно будет послушать театрализованную лекцию, посвящённую творчеству Саши Чёрного. Гости библиотеки на Текстильщиков попробуют себя в театральных профессиях: «побывают» в костюмерном, бутафорском и гримёрных цехах.

Ценителей музыки ждут в библиотеках на улицах Гагарина и Пролетарской. На Гагарина выступит вологодский музыкальный коллектив «Сamera», а на Пролетарской - «Acoustic Stream».

Cамых активных и спортивных читателей приглашают принять участие в велоквесте. Зарегистрироваться можно в группе встречи в социальной сети «ВКонтакте».

Тем, кто любит выкладывать необычные фото в Instagram, предлагают побывать в библиотеке на Судоремонтной и интеллект-центре. На этих площадках можно будет сфотографироваться в оригинальных фотозонах.

Полную программу всероссийской культурной акции «Библионочь» в городских библиотеках можно посмотреть на сайте ЦБС Вологды.

Начало акции в 18.00, завершение - в 21.00.

Библионочь в Вологодской областной научной библиотеке им. Бабушкина:

Площадки основного здания библиотеки (М. Ульяновой, 1)

19:00-19:20 Открытие Всероссийской «Библионочи- 2019»,акция«Капсула времени»- послание читателям XXII века (холл 1 этажа)

19:20-20:00«Весело и звонко». Фольклорная площадка(площадка перед библиотекой)

1 этаж:

19:20-22:00 «Книжный бульвар» («дегустация» книг; викторины и др.) (зал № 1)

19:20-22:00«Периодика сквозь столетия» (выставка прессы ХХ века;викторины) (зал № 2)

19:20-22:00 «Библиотека XXI века» (площадка посткроссеров; настольные игры, игра «100 к 1»; музыкально-поэтический концерт; выставка открыток «Радость в почтовом ящике»;продажа тематических открыток; создание книги «Библиотеке с любовью»; библиотечная почта; розыгрыш призов и др.) (холл 1 этажа)

2 этаж:

19:20-20:30 «Пряничные сказки» (мастер-класс росписи пряников) (зал № 5)

19:20-21:00 «Роботы в библиотеке» (робототехника, мастер-классы)(зал № 4)

20:30-22:00 «ГТО. Суперчтение» (проверка скорости чтения, принципы скорочтения) (зал № 5)

19:20-20:30 «Библиотечные тайны» (экскурсия) (музейный уголокгалереи)

3 этаж:

19:20-20:20 квест «Путешествие во времени» (зал каталогов)

20:20-22:00 мастер-классы: фотоателье «Джеймс Бонд» (фотозона, грим, прически), «Моя прекрасная леди» (изготовление цветов из бумаги), «Книжный маячок» (изготовление книжных закладок)(зал каталогов)

19:20-22:00 «Книжные редкости и не только…» (рассказ о книжных памятниках, книги спецхрана, мастер-класс «мраморирование» и др.) (зал редких книг)

19:20-20:20 «Билингва: два языка за два часа» (мастер-класс китайского языка) (зал № 16)

20:20-21:20 «Билингва: два языка за два часа» (мастер-класс испанского языка) (зал № 16)

19:20-22:00 Экскурсия с элементами квеста «В гости к книгам» (отдел хранения основного фонда)

19:20-22:00 Вологодская областная научнаябиблиотека в годы Великой Отечественной войны (интерактивная программа) (зал № 12)

Площадка «Сто книг, лошадок и загадок!» (филиал областной библиотеки на Конева, 6)

16:00-17:00 Интерактивная программа «Долгая-долгая книжная жизнь» (игры и конкурсы по истории книги, мастер-класс по ремонту книг)

17:00-18:00 Мастер-класс мезенской росписи (история северных росписей, изготовление открыток, книжных закладок и др.)

18:30-19:00 Спектакль Молодежного экспериментального театра-студии «Сонет» по мотивам произведенияТ.В.Гейзель «Мы кто-то, мы тут»

19:30-21:30 Литературная печа-куча «Сто любимых страниц»

19:30-21:00 Игровая программа для детей «Сто сказок и загадок»