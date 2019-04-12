Жительницу Устюжны, убившую из-за денег 90-летнюю пенсионерку, приговорили к 8 годам колонии

12.04.2019 [Происшествия]

В Устюжне вынесли приговор женщине, которая убила 90-летнюю бабушку бывшего сожителя из-за того, что та не одолжила ей денег на выпивку.

Напомним, убийство произошло в ноябре 2018 года. Тело пожилой женщины с травмой головы было обнаружено в ее доме 8 ноября 2018 года. Прибывшие на место следователи пришли к выводу, что пенсионерка стала жертвой разбойного нападения: в комнате были следы криминального обыска, хотя сбережения - 120 тысяч рублей – оказались на месте.

В доме были найдены отпечатки пальцев 29-летней местной жительницы. Девушка выпивала и нуждалась в деньгах на алкоголь, дома у нее нашли ключ от дома убитой пенсионерки. После предъявления всех собранных доказательств девушка созналась в нападении на пенсионерку.

Следствием и судом установлено, что 5 ноября обвиняемая пошла к практически не знакомой ей бабушке бывшего своего сожителя попросить денег в долг. Пенсионерка напоила ее чаем, но денег не дала. Тогда обвиняемая решила совершить разбойное нападение на пенсионерку.

-  В холодном коридоре дома она подошла сзади к провожавшей ее к двери потерпевшей, толкнула в спину и, вооружившись металлическим ковшом, нанесла им многочисленные удары по голове и телу. Добиваясь, чтобы потерпевшая потеряла сознание, обвиняемая матерчатым поясом сдавила ее шею. Когда пострадавшая сопротивляться перестала, злоумышленница обыскала помещения дома, но ценностей не обнаружила,- сообщает пресс-служба регионального СК.

Девушку признали виновной в разбойном нападении на пенсионерку, которая от причиненных ей травм скончалась. Нападавшую приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Тэги: пьянство, убийство

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