29-летняя жительница Устюжны убила бабушку своего сожителя, чтобы ограбить, но денег в доме не нашла

18.03.2019 [Происшествия]

В Устюжне передали в суд дело об убийстве 89-летней женщины. По версии следствия, пенсионерку задушила сожительница ее внука.

Тело пожилой женщины с травмой головы было обнаружено в ее доме 8 ноября 2018 года. Прибывшие на место следователи пришли к выводу, что пенсионерка стала жертвой разбойного нападения: в комнате были следы криминального обыска, хотя сбережения - 120 тысяч рублей – оказались на месте.

Во время осмотра места происшествия на выдвижных ящиках серванта эксперты обнаружили фрагменты следов пальцев рук.Проверив отпечатки по базе данных, специалисты установили, что они принадлежат 29-летней местной жительнице. Было установлено, что девушка злоупотребляет спиртным и испытывает в связи с этим нужду в деньгах. Подозреваемая была задержана, а потом заключена под стражу.

- В течение нескольких месяцев следователи СКР восстанавливали картину произошедшего, работали над сбором и закреплением доказательственной базы. На изъятых с места преступления предметах посуды с помощью экспертов следователи выявили генотип пользовавшегося ими человека, которым оказалась все та же подозреваемая. У нее также был обнаружен ключ от дома погибшей женщины, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

После предъявления всех собранных доказательств девушка созналась в нападении на пенсионерку.

По версии следствия, 5 ноября прошлого года обвиняемая пришла к практически не знакомой ей бабушке бывшего своего сожителя попросить денег в долг. Пенсионерка напоила ее чаем, но денег ей не дала, поэтому гостья решила забрать их силой.

- В холодном коридоре дома она подошла сзади к провожавшей ее к двери потерпевшей, толкнула в спину и, вооружившись металлическим ковшом, нанесла им многочисленные удары по голове и телу. Добиваясь, чтобы потерпевшая потеряла сознание, обвиняемая матерчатым поясом сдавила ее шею. Когда пострадавшая сопротивляться перестала, злоумышленница обыскала помещения дома, но ценностей  не обнаружила, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Уголовное дело передано в суд.

Тэги: убийство

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