Уголовное дело в отношении сотрудницы полиции, подделавшей в Вологде справку, прекращено

11.04.2019 [Общество]

В Вологде мировой суд прекратил уголовное дело в отношении 29-летней бывшей сотрудницы отдела кадров УМВД России по Вологодской области, которая использовала для своего трудоустройства подложный документ.

Напомним, в 2017 году вологжанка приобрела у неустановленного лица поддельную справку о медосвидетельствовании, которая подтверждала ее годность к службе в полиции. В том же году женщина была назначена стажером в отделении кадров УМВД России по Череповцу, а затем в отдел кадров регионального управления МВД России.

Однако 22 октября 2018 года было выявлено, что справка фальшивая. 23 октября сотрудница была уволена из органов внутренних дел, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ.

Накануне региональное управление следственного комитета сообщило, что дело передано в суд, однако, как следует из присланного позже в СМИ релиза из областного УМВД, решение суда было вынесено еще 2 апреля. Дело рассматривалось в мировом суде.

- Рассмотрев материалы дела, суд постановил: прекратить уголовное дело в отношении обвиняемой и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщает областное УМВД.

Тэги: полиция, суд

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