Жительница Вологды начала работу в полиции с поддельной справки

В Вологде завершено расследование в отношении 29-летней бывшей сотрудницы отдела кадров УМВД России по Вологодской области, которая использовала для своего трудоустройства подложный документ.

По версии следствия, в 2017 году вологжанка приобрела у неустановленного лица справку о медицинском освидетельствовании на ее имя с реквизитами и печатью военно-врачебной комиссии ФКУЗ «МСЧ МВД России по г.Москве». В документе содержались ложные и не соответствующие действительности сведения о прохождении ею 7 ноября 2017 военно-врачебной комиссии и о ее годности к службе в полиции.

- На основании представленных документов и справки о медицинском освидетельствовании на имя обвиняемой, она была назначена в 2017 году стажером в отделении кадров УМВД России по г.Череповцу, а затем и в отдел кадров регионального управления МВД России.

Однако 22 октября 2018 года было выявлено, что справка поддельная, а подписи в ней от имени двух должностных лиц выполнены не ими, а другим лицом. Это подтвердила экспертиза. 23 октября женщина была уволена из органов внутренних дел.

В отношении вологжанки было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ. Оно направлено в суд.