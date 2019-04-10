18 апреля в Вологде пройдет встреча с сыном писателя Виктора Астафьева

10.04.2019 [Культура]
18 апреля в Вологде пройдет встреча с сыном писателя Виктора Астафьева

Фото 1999 года.

18 апреля в Музее-квартире Василия Белова пройдет встреча с художником-реставратором Андреем Астафьевым, сыном писателя Виктора Астафьева.

- В этом году Виктору Петровичу Астафьеву - выдающемуся советскому писателю-фронтовику, одному из ярких представителей деревенской прозы исполнилось бы 95 лет. Виктор Петрович родился в Красноярском крае, но в 1969 году по приглашению писательской организации переехал в Вологду. Вологда стала его домом на целых 10 лет. Именно в Вологде он написал свои знаменитые повести: «Последний поклон», «Царь-рыба», «Пастух и пастушка». Здесь же увидел свет рассказ «Ода русскому огороду», который, по мнению литературных критиков, является вершиной творчества Виктора Астафьева, - рассказала директор музея-квартиры Ольга Анфимова.

Сын писателя, художник-реставратор Андрей Астафьев, сейчас живет в Вологде. Он был знаком со многими вологодскими писателями, в том числе с Александром Романовым, Виктором Коротаевым, Владимиром Шириковым, общался с Николаем Рубцовым и Василием Беловым.

Встреча будет посвящена воспоминаниям Андрея Викторовича об отце, дружбе Белова и Астафьева, а также о встречах с Василием Беловым.

Начало в 18.00. Музей-квартира Белова находится по адресу ул. Октябрьская, 10-4.

Тэги: писатели, Астафьев
Фото предоставлено Музеем-квартирой Белова.

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