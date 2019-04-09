В Вологде и Череповце фирмы обманывают жителей о необходимости замены электросчетчиков

09.04.2019 [Общество]

В Вологодской области участились случаи обмана жильцов, когда представители разных фирм предлагают поменять электросчётчики, срок работы которых еще не истек. При этом в акте выполненных работ они пишут, что счетчик заменен по желанию жильцов.

Так, в Вологде поступает много жалоб на фирму «ЭлектроСервис».

- Предлагая услуги по замене приборов учёта, представители организации убеждают жильцов заменить счётчик, который менять не нужно, ссылаются на поставщика электроэнергии, в акте выполненных работ ставят отметку - заменён «по желанию потребителя». В клиентские офисы "Северной сбытовой компании" с актами о замене приборов учёта представителями «ЭлектроСервиса» обратились уже 219 жителей Вологды, часть электросчётчиков не нуждалась в замене. Кроме того, стоимость услуг явно завышена, - рассказали в "Северной сбытовой компании" (ред. - она является официальным поставщиком электроэнергии в Вологодской области).

Вот некоторые из обращений вологжан в офисы и контакт-центр поставщика электроэнергии:

«Некая дама из «ЭлектроСервиса» в районе ул. Конева уверяла пенсионеров, что счётчик подлежит замене, иначе «со следующего месяца будут считать по тарифу 160 руб. с человека». Счётчик СЭТ-1-1-1 2005 года выпуска, его поверка через 16 лет, т.е. в 2021 году. Люди не понимают и верят».

«Пришли два мужчины и женщина, в форме, с удостоверением. Попросили нашу квитанцию, сказали, что срок поверки вышел. Когда я отказалась сейчас менять, сказали, что вызовут полицию».

«Пришли работники «ЭлектроСервиса», дома была супруга и четверо детей. Сообщили, что нужно менять счётчик, несмотря на то, что дата изготовления счётчика 2004 год. По итогу замены предъявили сумму к оплате 3200 рублей. Когда я вернулся домой, сразу позвонил в «ЭлектроСервис» по телефону, который был в документах. Они отправили меня в Северную сбытовую компанию, на Ветошкина, 15».

В контакт-центр обратилась женщина 80 лет, которая сообщила, что к ней приходили работники ООО "ЭлектроСервис" и заменили прибор учета за 4900 руб, хотя изначально говорили, что замена бесплатная. Счетчик обычный «Нева», но потребителю было сказано, что «показания теперь передавать не нужно, будет автоматическая передача данных».  Акт и квитанции с печатями у потребителя на руках, причина замены в акте указана «по просьбе потребителя». Менять электросчётчик нужно было в 2021 году.

Аналогичные случаи обмана жильцов зафиксированы в Череповце. 

Так, в домах по улице Набережной по почтовым ящикам разложены листовки от компании ПАО «Вологдаэнергосбыт» (не является гарантирующим поставщиком электроэнергии с апреля 2018 года) с надписью «Нужно проверить электросчётчик, иначе будут считать по норме» (см. фото в галерее). А в доме на проспекте Победы, 148 мошенница, представившись сотрудником «Северной сбытовой компании», украла золотые украшения из квартиры пожилой женщины.

- Если кто-то пытается под любым предлогом попасть в квартиру, представляясь сотрудником поставщика электроэнергии, лучше позвонить по телефону контакт-центра 8-800-707-88-35 или телефону, указанному в квитанции, и уточнить информацию. Не нужно сразу соглашаться на замену прибора учёта и платить деньги. Если вы сомневаетесь по поводу сроков поверки, замены, можно обратиться за консультацией в "Северную сбытовую компанию" с техническими документами на электросчётчик. Если их нет - сфотографировать прибор учёта. Документы, фотографии можно принести в ближайший клиентский офис или отправить через форму «Задать вопрос» на сайте по электронной почте vopros@sevesk.ru в личных сообщениях в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», - советуют в "Северной сбытовой компании".

Тэги: электроэнергия, мошенничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Сын топ-менеджера «Газпрома» получит более 400 млн рублей за сдачу в аренду автомобилей Вологодской скорой помощи
Врачи роддома в Вологде пожаловались на зарплату, а им ответили, что все в норме
«Он показал мне картину, и я подумал, что такого совпадения просто не может быть» 
Экс-замгубернатора Вологодской области и партфункционер «Единой России» Алексей Макаровский получит миллион рублей на свое образование
Белого лиса Лешу, сбежавшего из контактного зоопарка в Череповецком районе, загрызли лайки
Чиновников на банкетах в Вологодской области кормят на сумму до 1600 рублей в день
Начальника управления образования Сокольского района подозревают в мошенничестве
ПАТП-1 в Вологде установило на остановку расписание со словом "Лермантова"
В Вологде опубликовали списки детей, зачисленных в детские сады
В Великом Устюге полицейские спасли ребенка из горящего дома
09.04.2019 [БлогоVO]

Пропал Суровцевский дом

1402
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжане завоевали 11 медалей на Первенстве Северо-Запада по дзюдо
В Белозерском районе жителей просят собрать часть суммы на ремонт развалившегося крыльца библиотеки
В 2020 году в Вологодской области должны заменить или капитально отремонтировать 49 ФАПов
Картина с умирающей вологодской деревней Сондуга будет показана на выставке в "Красном мосту"
Незаконные гаражи в Вологде будут увозить в  район Льнокомбината
В Вологде и Череповце фирмы обманывают жителей о необходимости замены электросчетчиков
Экс-начальницу отделения Почты России в Грязовецком районе осудили условно за несколько хищений
 


02.04.2019 [Экономика]

Обыски в Пожаре: льнопроизводителей в Бабаевском районе проверяет ФСБ

2436
0
09.04.2019 [БлогоVO]

Я Наталья. И я - лесбиянка

496
0
09.04.2019 [Обзор Прессы]

Деревенская мерка: что говорит исследование Росстата о жизни на селе

80
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика