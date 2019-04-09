В Вологде и Череповце фирмы обманывают жителей о необходимости замены электросчетчиков

В Вологодской области участились случаи обмана жильцов, когда представители разных фирм предлагают поменять электросчётчики, срок работы которых еще не истек. При этом в акте выполненных работ они пишут, что счетчик заменен по желанию жильцов.

Так, в Вологде поступает много жалоб на фирму «ЭлектроСервис».

- Предлагая услуги по замене приборов учёта, представители организации убеждают жильцов заменить счётчик, который менять не нужно, ссылаются на поставщика электроэнергии, в акте выполненных работ ставят отметку - заменён «по желанию потребителя». В клиентские офисы "Северной сбытовой компании" с актами о замене приборов учёта представителями «ЭлектроСервиса» обратились уже 219 жителей Вологды, часть электросчётчиков не нуждалась в замене. Кроме того, стоимость услуг явно завышена, - рассказали в "Северной сбытовой компании" (ред. - она является официальным поставщиком электроэнергии в Вологодской области).

Вот некоторые из обращений вологжан в офисы и контакт-центр поставщика электроэнергии:

«Некая дама из «ЭлектроСервиса» в районе ул. Конева уверяла пенсионеров, что счётчик подлежит замене, иначе «со следующего месяца будут считать по тарифу 160 руб. с человека». Счётчик СЭТ-1-1-1 2005 года выпуска, его поверка через 16 лет, т.е. в 2021 году. Люди не понимают и верят». «Пришли два мужчины и женщина, в форме, с удостоверением. Попросили нашу квитанцию, сказали, что срок поверки вышел. Когда я отказалась сейчас менять, сказали, что вызовут полицию». «Пришли работники «ЭлектроСервиса», дома была супруга и четверо детей. Сообщили, что нужно менять счётчик, несмотря на то, что дата изготовления счётчика 2004 год. По итогу замены предъявили сумму к оплате 3200 рублей. Когда я вернулся домой, сразу позвонил в «ЭлектроСервис» по телефону, который был в документах. Они отправили меня в Северную сбытовую компанию, на Ветошкина, 15». В контакт-центр обратилась женщина 80 лет, которая сообщила, что к ней приходили работники ООО "ЭлектроСервис" и заменили прибор учета за 4900 руб, хотя изначально говорили, что замена бесплатная. Счетчик обычный «Нева», но потребителю было сказано, что «показания теперь передавать не нужно, будет автоматическая передача данных». Акт и квитанции с печатями у потребителя на руках, причина замены в акте указана «по просьбе потребителя». Менять электросчётчик нужно было в 2021 году.

Аналогичные случаи обмана жильцов зафиксированы в Череповце.

Так, в домах по улице Набережной по почтовым ящикам разложены листовки от компании ПАО «Вологдаэнергосбыт» (не является гарантирующим поставщиком электроэнергии с апреля 2018 года) с надписью «Нужно проверить электросчётчик, иначе будут считать по норме» (см. фото в галерее). А в доме на проспекте Победы, 148 мошенница, представившись сотрудником «Северной сбытовой компании», украла золотые украшения из квартиры пожилой женщины.