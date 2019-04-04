В Череповце лже-сотрудница энергокомпании украла у пенсионерки золотые украшения

04.04.2019 [Происшествия]

В Череповце мошенница, представившись сотрудником «Северной сбытовой компании», украла золотые украшения из квартиры пожилой женщины.

О мошенничестве стало известно, когда 71-летняя женщина обратилась в компанию и рассказала, что после визита их сотрудника у нее пропали золотые украшения. Со слов пенсионерки, к ней пришла незнакомая женщина и представилась сотрудником «Северной сбытовой компании» с улицы Коммунистов, 29. Незнакомка заявила, что она пришла вернуть женщине переплату, но для этого ей нужны квитанции об оплате.

Хозяйка квартиры ответила, что никакой переплаты у нее нет и что женщину она в сбытовой компании никогда не видела, хотя часто там бывает. Мошенница заявила, что пенсионерка не могла видеть, так как она контролер и сидит в удаленном кабинете. После этого незнакомка попросила хозяйку квартиры подержать измерительный прибор и заявила, что ей необходимо проверить розетки в соседней комнате. Мошенница находилась в комнате некоторое время, после чего быстро ушла, пообещав, что бросит квитанцию в почтовый ящик, а переплату вернут по почте.

После ее ухода череповчанка обнаружила пропажу золотых украшений и обратилась в контакт-центр.

- Контролёры «Северной сбытовой компании» могут обратиться к потребителю исключительно по поводу проверки прибора учёта электроэнергии, снять контрольные показания. Уведомления о задолженности за электроэнергию отправляются по почте, уведомления о необходимости замены электросчётчиков печатаются в квитанциях. Будьте внимательны, предупредите пожилых родственников. Расследованием по факту кражи драгоценностей будет заниматься полиция, - прокомментировала инцидент пресс-служба «Северной сбытовой компании».

 

 

Тэги: «Северной сбытовой компании», мошенники

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