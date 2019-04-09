Экс-начальницу отделения Почты России в Грязовецком районе осудили условно за несколько хищений

09.04.2019 [Происшествия]

В Грязовецком районе вынесли приговор в отношении бывшей начальницы отделения Почты России в Минькино. 32-летняя женщина трижды присваивала себе деньги из кассы и выручку от продажи товаров. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Как ранее сообщал Newsvo , первое уголовное дело в отношении женщины было возбуждено в декабре 2018 года. В период с 9 февраля по 25 июня 2018 года она забрала себе деньги из кассы и присвоила товары на общую сумму 35,8 тыс. рублей. С 13 июля по 16 октября женщина присвоила вверенные ей деньги, а также товары на сумму 98 тысяч рублей, а с 27 октября 2018 года по 22 января 2019 года -денежные средства в размере 83,7 тысяч рублей.

Общий материальный ущерб, причиненный почтамту, составил 217 592 рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, подсудимая признала свою вину полностью. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Сообщается, что она добровольно выплатила в пользу почтамта 70 751 рубль 66 копеек.

Приговор в законную силу не вступил.

 

Тэги: почта, хищение

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