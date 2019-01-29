На экс-начальницу почтового отделения в Грязовецком районе завели еще одно уголовное дело о краже денег из кассы

29.01.2019 [Происшествия]

В Грязовецком районе начальница одного из почтовых отделений, которую подозревают в присвоении и растрате чужого имущества, стала фигуранткой еще одного уголовного дела о растрате.

По версии следствия, 32-летняя подозреваемая в период с октября 2018 года и вплоть до своего увольнения в декабре 2018 года, используя свое служебное положение, присваивала деньги из кассы. Общая сумма ущерба, причиненного учреждению в этот период, составила 83,7 тысяч рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, первое уголовное дело в отношении женщины было возбуждено в декабре 2018 года. По версии следствия, в 2018 году женщина забрала себе деньги из кассы и присвоила товары на общую сумму 35,8 тыс. рублей. Позднее она присвоила вверенные ей деньги, а также товарно-материальные ценности на общую сумму 98 тысяч рублей.

- Тот факт, что деньги от реализации товаров (газет, продуктов питания и т.д.) в кассу вносились не в полном объеме, вскрылся в ходе ведомственной проверки и ревизии. На основании заявления ФГУП «Почта России» и материалов оперативно-розыскной деятельности МО МВД России «Грязовецкий» следователями возбуждено уголовное дело, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовные дела соединены в одно производство, ведется следствие.

Тэги: Почта России

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