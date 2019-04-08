Все проекты благоустройства пространства возле драмтеатра в Вологде оказались нереализуемыми

Ни одна из шести работ, рекомендованных на конкурс проектов благоустройства территории возле Вологодского драматического театра, не была одобрена жюри.

Напомним, проекты были представлены жителям города в марте. Голосование проводилось до 24 марта, его результаты жюри должно было учесть при определении победителя. Сообщалось, что проект, который воплотят в жизнь, назовут 29 марта. Отметим, что многим вологжанам, судя по отзывам в соцсети, все проекты показались неинтересными.

Лидером интернет-голосования стал проект «Атмосфера» Лейлы Махмудовой. А 29 марта департамент культуры и туризма Вологодской области объявил, что победитель не выбран: