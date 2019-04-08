Все проекты благоустройства пространства возле драмтеатра в Вологде оказались нереализуемыми

08.04.2019 [Общество]

Ни одна из шести работ, рекомендованных на конкурс проектов благоустройства территории возле Вологодского драматического театра, не была одобрена жюри. 

Напомним, проекты были представлены жителям города в марте. Голосование проводилось до 24 марта, его результаты жюри должно было учесть при определении победителя. Сообщалось, что проект, который воплотят в жизнь, назовут 29 марта. Отметим, что многим вологжанам, судя по отзывам в соцсети, все проекты показались неинтересными

Лидером интернет-голосования стал проект «Атмосфера» Лейлы Махмудовой. А 29 марта департамент культуры и туризма Вологодской области объявил, что победитель не выбран:

- Решением Конкурсной комиссии от 26 марта победитель конкурса не выбран в связи с тем, что ни один из представленных проектов не может быть использован в предложенных конкретных условиях. Конкурсной комиссией рекомендовано при подготовке технического задания на обустройство территории, прилегающей к зданию Вологодского драматического театра, рассмотреть возможность использования рациональных решений участников конкурса по оборудованию пространства.

Тэги: Драмтеатр, благоустройство

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