Все проекты благоустройства пространства возле драмтеатра в Вологде оказались нереализуемыми
Ни одна из шести работ, рекомендованных на конкурс проектов благоустройства территории возле Вологодского драматического театра, не была одобрена жюри.
Напомним, проекты были представлены жителям города в марте. Голосование проводилось до 24 марта, его результаты жюри должно было учесть при определении победителя. Сообщалось, что проект, который воплотят в жизнь, назовут 29 марта. Отметим, что многим вологжанам, судя по отзывам в соцсети, все проекты показались неинтересными.
Лидером интернет-голосования стал проект «Атмосфера» Лейлы Махмудовой. А 29 марта департамент культуры и туризма Вологодской области объявил, что победитель не выбран:
- Решением Конкурсной комиссии от 26 марта победитель конкурса не выбран в связи с тем, что ни один из представленных проектов не может быть использован в предложенных конкретных условиях. Конкурсной комиссией рекомендовано при подготовке технического задания на обустройство территории, прилегающей к зданию Вологодского драматического театра, рассмотреть возможность использования рациональных решений участников конкурса по оборудованию пространства.