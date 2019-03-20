Жителям предлагают проголосовать за один из шести проектов арт-пространства возле драмтеатра в Вологде

До 24 марта продлится интернет-голосование за лучший проект благоустройства территории возле Вологодского драматического театра. Всего на конкурс было представлено шесть проектов.

Проект «Тень прожектора» представляет собой модульную, «многофункциональную форму», при создании которой авторы вдохновились формой театрального прожектора.

- В проекте представлены две формы главного модуля: форма «прожектор», монтированная в землю и образующая мини-беседку, и форма «прожектор на ножках», которая возвышается над первым объемом. В каждый модуль вмонтирован световой прибор, позволяющий использовать данное общественное пространство и в ночное время. Вся композиция объектов ориентирована на стену драматического театра, - говорится в описании объекта.

Проект «Переносные блоки» предусматривает обустройство территории, прилегающей к Вологодскому драматическому театру, деревянными переносными платформами, используемыми в качестве скамеек или сцены для проведения камерных и моноспектаклей.

Проект «Мини-драмтеатр» - комплекс из поликарбонатных/пластиковых блоков-параллелепипедов. В описании говорится, что предполагается установка блоков разных размеров, стационарных и подвижных:

- Подвижные блоки могут использоваться детьми в качестве конструктора, взрослыми – для трансформации модулей сообразно необходимости (отдых, проведение обучающих занятий и др.)

Металлический каркас с расположенными на нём пластинами из поликарбоната или пластика предложили установить возле театра авторы проекта «Путь».

- Блоки вращаются вокруг своей оси на 360 градусов. «Путь» может служить афишей для объявлений театра и галереей для различных выставок, - говорится в описании.

Арт-пространство «Атмосфера», по задумке создателя, объединит зону для детей, лекционную зону, которая также может быть использована как площадка для концертов и кинопоказов; зону отдыха и фотоссесий. Основной используемый материал – дерево, конструкция – винтовые сваи.

Авторы проекта «Арх-пространство» предлагают построить возле театра трехуровневый объект с амфитеатром внутри. Более подробного описания своей идеи они на сайт cultinfo, где проводится интернет-голосования, не представили.

Голосование продлится до 24 марта, его результаты учтет при определении победителя конкурса жюри. Проект, который воплотят в жизнь, назовут 29 марта.

Тем временем многие вологжане в комментариях в соцсети пишут, что представленные проекты выглядят скучно: