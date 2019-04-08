Белого лиса Лешу, сбежавшего из контактного зоопарка в Череповецком районе, загрызли лайки

08.04.2019 [Происшествия]
Белого лиса Лешу, сбежавшего из контактного зоопарка в Череповецком районе, загрызли лайки

Белый лис Леша, сбежавший из контактного зоопарка в Череповецком районе, был найден погибшим. Его загрызли домашние лайки. Информацию о гибели животного разместила в группе контактного зоопарка "Деревенька" его руководитель Мария Неволина.

- Принесла обратно тельце... 2 дня назад Лешу загрызли домашние лайки... На глазах у хозяйки... Сегодня показали место, теперь сможем похоронить... Дома. Зоопарк работает, меня не будет пару дней,- написала Мария 5 апреля.

Напомним, лис сбежал из контактного зоопарка 29 марта, все это время сотрудники зоопарка искали животное.

Тэги: зоопарки
Фото из группы зоопарка.

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