Из контактного зоопарка в Череповецком районе сбежал белый лис Леша

Из контактного зоопарка "Деревенька" в деревне Борисово в Череповецком районе сбежал белый лис Леша. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 29 марта, лиса до сих пор не нашли.

Работники зоопарка заметили, что животного нет в вольере, когда чистили снег. Как именно лису удалось выбраться из вольера, работники не знают. По их словам, дыр в вольере нет, а камеры видеонаблюдения в день исчезновения Леши из-за чистки снега были повернуты в другую сторону.

Лис Леша. Фото из группы зоопарка в соцсети.

Сотрудники зоопарка переживают о судьбе любимца и просят помощи.

- Лис белый, у него нет передней лапы. Очень переживаем, не спим нормально. Каждый вечер ездим, ищем. Но где искать? Непонятно. Сообщили, что видели его на дороге от Питино до отворотки в сторону Новы. Раз в сутки выходил на трассу, подходил прямо к машинам. Мы ездили туда, по всем дорогам, там много развилок, по всем деревням проехали. Не нашли. Мы были уверены, что нужно там искать, а вчера написали, что видели его у конюшни. Это совсем в другой стороне, в 5 км от зоопарка. Мне хотя бы знать, на каком промежутке искать его. Вчера ездила, искала. У каждой точки стояла, кричала его,- рассказала руководитель контактного зоопарка "Деревенька" Мария Неволина.

К чужим Леша не пойдет, хотя людей не боится. А на голос Марии он должен выйти, так как, со слов девушки, он ее хорошо знает.

- На наш голос он пойдет. Он говорящий у нас. Его зовешь, он отвечает. Хоть бы собаки не загрызли. Он ведь без лапы. Да и охотник из него никакой. Зачем сбежал? Тут и еда, и забота. В Ирдоматке много лис, может лису увидел и побежал за ней,- переживает Мария.

Мария руководит зоопарком с октября 2018 года. Зоопарк они арендуют вместе с животными, лис Леша также достался им от бывшего хозяина.

- Он был без лапки. Сказали, была травма в вольере. Болел, вылечили. Очень радовались, что поправился. Почему Леша? Не знаю. Сказали, Леша зовут. У всех животных должны быть имена. Шипящие им лучше: Леша, Яша,- добавила Мария.

Всех кто располагает какой -либо информацией о лисе Леша просят позвонить по тел. 8 8(202) 73-20-64. Убедительная просьба зверя самим не ловить.