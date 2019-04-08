Врачи роддома в Вологде пожаловались на зарплату, а им ответили, что все в норме

Медики роддома на улице Чернышевского в Вологде пожаловались в онлайн-приемную губернатора на зарплату, которая не соответствует указу президента. Свое обращение они озаглавили "Жалоба на бездействие органов государственной власти". Однако им ответили, что зарплата должна была подняться до 200% в среднем, а не у каждого работника в отдельности.



Медики напомнили, что в мае 2012 года Владимир Путин издал указ "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в котором поручил довести среднюю заработную плату врачей и преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе.

«Средняя заработная плата в Вологодской области по данным органов государственной власти составила 35 598 рублей. В реальности заработная плата врача в БУЗ ВО «Вологодский городской родильный дом» по адресу улица Чернышевского, 60, Вологда, Вологодская область, 160019 (по данным, полученным профессиональным союзом от работника данной организации) составляет около 38 407 рублей, то есть меньше, чем заработная плата, установленная Указом Президента», - сообщили врачи.

По мнению медиков, эти цифры свидетельствуют о бездействии правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти Вологодской области. Они попросили губернатора Вологодской области провести комплексную проверку и обеспечить выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597. Кроме того, медики просили привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, не обеспечивших выполнение поручений президента.

Однако вместо повышения заработной платы врачи роддома получили отписку от департамента здравоохранения Вологодской области. В ответе чиновников говорится о том, что размер и формирование устанавливается в трудовом договоре, заключенном между руководителем учреждения и работником в соответствии с трудовым законодательством. А достижение показателей, которые определил Владимир Путин в своем указе, «осуществляется в отношении соответствующей категории работников в целом». То есть, считают в департаменте здравоохранения, до 200% должна была подняться зарплата в среднем, а не у каждого работника в отдельности.

«Заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного Указом Президента РФ для соответствующей категории работников. Начиная с итогов 2015 года, в качестве средней заработной платы в субъектах РФ используется показатель среднемесячного дохода от трудовой деятельности», - ответил департамент здравоохранения Вологодской области.

Среднемесячный доход от трудовой деятельности на 2018 год в Вологодской области утвержден в размере 31 378 рублей, на 2019 год - 33 167 рублей.

«По оперативным данным департамента здравоохранения области средняя заработная плата врачебного персона в БУЗ ВО «Вологодский городской родильный дом» за 2018 год составила 63 018,8 рублей или 200,8 % (в сравнении с 2012 годом выросла в 1,8 раза), - бодро отчитались в ведомстве. При оценке соотношения заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента РФ, и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе учитывается вся заработная плата работника за счет всех источников, формирующих фонд оплаты труда учреждения здравоохранения», - заключили чиновники.

Таким образом, ответом на жалобу на бездействие органов государственной власти стали слова чиновников о том, что так все и должно быть - никаких нарушений нет.

Ранее, в марте, сотрудники департамента здравоохранения, на дне открытых дверей, проведенном в Вологде для школьников, желающих связать свою профессию с медициной, сказали детям, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей.

Добавим, что зарплата главврача БУ ВО "Вологодский родильный дом" за 2017 год составила около 77,7 тыс. руб., ее заместителя по лечебной части - 76,4 тыс. руб., по экономике - 72,8 тыс. руб., по управлению сестринским персоналом - 48,2 тыс. руб., главного бухгалтера - 74,4 тыс. руб.

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