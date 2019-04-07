Учителю в Никольском районе пришлось добиваться назначения досрочной пенсии через суд

07.04.2019 [Общество]

Суд обязал управление Пенсионного фонда в Никольском районе назначить учителю начальных классов досрочную пенсию. Пенсионный фонд не хотел засчитывать в стаж Валентины Пироговой курсы повышения квалификации, на которые ее направили в школе.

В иске учитель начальных классов МБОУ «Борковская СОШ» Валентина Пирогова указала, что ей не включили в педагогический стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии как лицу, не менее 25 лет занимающемуся педагогической деятельностью, 8 дней курсов повышения квалификации. На момент обращения учителя в Пенсионный фонд, ее специальный стаж составил 24 года 11 месяцев 16 дней. По закону, ей должны были назначить досрочную пенсию с 31 декабря 2018 года.

В суде представитель УПФР в Никольском районе возражала против удовлетворения требований Валентины Пироговой, ссылаясь на то, что правила исчисления страхового стажа не предусматривают включение периодов нахождения на курсах повышения квалификации в специальный стаж.

Однако суд пришел к выводу, что эти курсы должны входить в стаж, поскольку в это время за работником сохраняется должность и средняя заработная плата, с которой работодатель производит отчисления в Пенсионный фонд. Никольский районный суд удовлетворил иск Валентины Пироговой и обязал пенсионный фонд включить период прохождения курсво в стаж и назначить ей досрочную страховую пенсию с 31 декабря 2018 года.

Напомним, что в Сокольском районе сейчас расследуется уголовное дело в отношении начальника районного управления образования, которая фиктивно "увеличила" свой педагогический стаж, чтобы досрочно выйти на трудовую пенсию по старости. С 1 апреля 2014 года она оформилась совместителем в одну из местных школ на должность учителя начальных классов, но не работала там. На основании этих документов с 14 мая 2014 года женщине стали выплачивать пенсию. Всего ей выплатили 535 тысяч рублей.

Тэги: учителя, школы, пенсии

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