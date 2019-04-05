В Череповце женщина убила своего сожителя, не хотевшего работать

05.04.2019 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор женщине, которая зарезала своего сожителя из-за того, что тот не хотел работать. Ее приговорили к семи годам колонии.

Инцидент произошел 29 ноября 2018 года в квартире на улице Вологодской – там обнаружили тело 44-летнего хозяина квартиры с колото-резанной раной в области сердца.

По подозрению в совершении убийства арестовали 40-летнюю женщину, которая проживала в квартире с погибшим. Свою причастность к преступлению она отрицала - с ее слов, мужчину убили до ее возвращения домой незнакомые ей лица. Однако собранные следствием данные свидетельствовали о том, что женщина говорит неправду.

Позднее она созналась в содеянном и рассказала, что в тот день они выпивали и поссорились из-за того, что мужчина не хотел работать.

Женщину признали виновной по статье ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает региональное следственное управление.

Напомним, ранее приговор по убийству с похожими обстоятельствами вынесли 52-летней жительнице Сокола, которая в сентябре убила своего безработного пьющего мужа.

Тэги: зарезала, выпивали

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