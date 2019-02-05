В Соколе вынесли приговор женщине, убившей безработного пьющего мужа

В Соколе вынесли приговор 52-летней женщине, которая убила своего мужа.

Напомним, тело мужчины было обнаружено 22 сентября в квартире дома на улице Калинина. Жену погибшего задержали по подозрению в убийстве. Следствием и судом установлено, что оба супруга были пьяны и поссорились, женщина кухонным ножом нанесла удар мужу в область грудной клетки. Он скончался на месте происшествия.

Женщина призналась в убийстве, пояснив, что супруг не работал, употреблял спиртное, чем и спровоцировал конфликт.

Ее приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.