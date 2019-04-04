В России впервые применили закон о неуважении к власти: для удаления новостей о граффити с оскорблением Путина

Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти. В Ярославле нескольким изданиям пришлось снять новость о граффити с оскорблением Путина по требованию Роскомнадзора, сообщает интернет-издание tjournal.ru. Из-за давления генпрокуратуры и роскомнадзора местным СМИ пришлось удалить новости, в которых сообщалось о появлении оскорбительного граффити в отношении президента на здании УМВД Ярославля.

В Ярославле на здании УМВД в ночь на 31 марта появилась надпись «Путин ***** [гомосексуал]». Вскоре граффити было закрашено.

Ярославские журналисты пояснили своим коллегам в «tjournal», что на Роскомнадзор оказывает давление Генпрокуратура. По новому закону именно это ведомство должно обратиться в РКН «с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае её неудаления». Роскомнадзор, в свою очередь, в письме к журналистам с требованием снять новость, ссылается на федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Именно в этом законе были сделаны поправки о неуважении к власти.

Так, издание «Яркуб» в своём Telegram-канале сообщило, что Роскомнадзор дважды обращался к нему с просьбой удалить материал о граффити:

- «Роскомнадзор попросил нас удалить «новость по ссылке». Дважды. Сначала это было письмо с просьбой убрать материал до полуночи. Потом на телефон главного редактора позвонил глава ярославского управления. Аргумент — «делом занимается федеральное ведомство». Мы рассматриваем ситуацию как акт цензуры, причём абсолютно безосновательной. От ответа на вопрос, какие законы мы нарушили, глава ярославского Роскомнадзора уклонился».

Заметки были удалены еще в пяти изданиях. Как сообщили TJ в редакции «Эха Москвы», предупреждения от Роскомнадзора не было — «скорее, это была устная просьба или рекомендация». Пока журналисты не получили ответа от РКН, с чем связано удаление перечисленных материалов. .