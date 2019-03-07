В России будут штрафовать за фейковые новости

В третьем, окончательном чтении принят закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете. Как сообщает РБК, документ поддержали 322 депутата (71,6%), против проголосовали 78 (17,3%), воздержавшихся не было.

Под фейковыми новостями в текст закона понимается недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений и создающая угрозу безопасности. Определять достоверность информации будет прокуратура. Если прокуратура установит, что в сообщении есть недостоверные данные, она обращается в Роскомнадзор, а тот — к конкретному интернет-СМИ. Издание после этого должно «незамедлительно» удалить материал, иначе доступ к нему будет заблокирован.

- Закон также предусматривает штрафы. За первое распространение фейка гражданам грозит штраф до 100 тыс. руб., юридическим лицам — до 500 тыс. руб. За повторное нарушение — до 300 тыс. и до 1 млн. Если фейки привели к смерти человека, вреду здоровью или нарушению общественного порядка — до 400 тыс. и 1,5 млн руб., - пишет РБК.

Также депутаты одобрили во втором чтении законопроект о наказании за оскорбление органов власти в интернете. Блокировать страницы с такой информацией тоже будет Роскомнадзор. Федеральное агентство должно за сутки уведомить о блокировке, дав возможность удалить сообщение самостоятельно. Размер штрафа предлагают установить в размере 300 тыс. руб.

