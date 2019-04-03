Чиновников на банкетах в Вологодской области кормят на сумму до 1600 рублей в день

Из бюджета Вологодской области в 2019 году потратят несколько миллионов рублей на банкеты для делегаций. Аукционы на питание чиновников и их гостей выиграло ООО «Ням-Ням», зарегистрированное в Череповце, которое известно тем, что держит ресторан «Верещагин» у здания правительства на Герцена, 2 в Вологде.

Последний конкурс на обеспечение питанием различных делегаций состоялся 22 марта. На еду правительство области заложило 1 750 000 рублей, указав в начальной (максимальной) цене контракта стоимость единицы услуги – 3820 рублей. «Ням-Ням» предложило за единицу питания чуть меньше – 3529 рублей, тем самым снизив цену контракта примерно до 1 616 688 рублей. Исходя из сумм, на эти деньги можно накормить около 500 гостей. Услуги будут оказываться до 31 декабря 2019 года.

В сумму контракта входит «оплата завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного мероприятия, связанного с официальным приемом» и «не связанного с официальным приемом».

Так, на официальных приемах для делегаций, возглавляемых руководителями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представителями власти иностранных государств на суточный прием пищи будет потрачено до 1600 рублей на человека, для других делегаций до 1130 рублей.

На неофициальных приемах одного человека будут кормить на 1020 рублей в сутки.

Для сравнения, прожиточный минимум на душу населения, который установлен Постановлением Правительства Вологодской области № 203 от 4 марта 2019 года, за 4 квартал 2018 года составил 10 698 рублей в месяц, то есть около 350 рублей в день. В эту сумму, напомним, входит не только еда.

И это лишь часть затрат на питание делегаций. Например, подобный аукцион также прошел в декабре 2018 года. 27 декабря правительство заключило с ООО «Ням-Ням» контракт на такие же услуги на сумму 300 000 рублей. Он тоже будет действовать до 31 декабря.

А за три дня до этого, 24 декабря, был подписан еще один конракт с «Ням-Ням» - на сумму один миллион рублей, также на поставку питания для делегаций. Деньги уходят быстро. Согласно актам сдачи-приемки оказанных услуг, чиновники уже успели поесть на 306 480 рублей в январе (200 человек поели на 1130 рублей, 38 - на 1020 и 596 - на 70 рублей в буфете) и на 412 770 рублей в феврале 2019 года (334 человека поели на 1130 рублей в сутки и 505 - на 70 рублей в буфете)

Отметим, что ООО «Ням-Ням» выигрывает аналогичные аукционы уже несколько лет подряд.