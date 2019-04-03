«Вологда-Чеваката» дважды проиграла самарскому «Политеху-СамГТУ»

"Вологда-Чеваката" продолжит борьбу за 5-8 место в Первом дивизионе Суперлиги.

В четвертьфинале вологжанки, которые заняли шестое место в регулярном чемпионате, уступили самарскому «Политех-СамГТУ». Первый матч, который прошел на прошлой неделе в Самаре, завершился со счетом 72:62 в пользу хозяек паркета,

второй - 68:81 в пользу клуба из Самары.

Соперниками вологодской команды в борьбе за 5-8 место станут «Ставрополь», «Спарта&k 2» и проигравший последний матч между «Нефтяником» и «Никой».