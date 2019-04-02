В Вологде пьяные пассажиры угнали машину у водителя такси

02.04.2019 [Происшествия]

В Вологде пьяные пассажиры такси угрожали водителю расправой, завладели его автомобилем и поехали кататься по набережной реки Вологды. Инцидент произошел накануне вечером, сообщение об угоне поступилов полицию около 21:00.

33-летний водитель такси рассказал, что подвозил двух пьяных мужчин. По дороге возник конфликт - пассажиры стали ему угрожать. Испугавшийся за свою жизнь таксист решил покинуть салон машины.

- В это время один из пассажиров пересел за руль автомобиля и поехал кататься по набережной реки Вологды. После этого злоумышленники бросили транспортное средство неподалеку от места происшествия, - сообщает областное УМВД. 

Угонщики были задержаны по «горячим следам». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон). 

Напомним, недавно в Вологде вынесли приговор водителю такси «Везет», ударившему пьяного пассажира, который также устроил конфликт, отказываясь выходить из машины.

Тэги: угон, пьянство, такси

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Пропавшую в Череповце девушку-подростка нашли мёртвой в московской квартире
Контрактник из Вологодской области погиб в Сирии
Лёгкомоторный самолёт разбился под Вологдой: пилот погиб
Полиция узнала, кто издал буклеты в поддержку губернатора Вологодской области
Власти Тотемского района обманули семью приехавших в район врачей, не предоставив им жилье по соцнайму
Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова на губернаторские выборы
Турист из Вологды разбился во Вьетнаме
Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолёта под Вологдой
Появились фото с места крушения самолёта под Вологдой
Вологодское правительство о развитии экономики: «Побит ряд исторических рекордов»
01.04.2019 [Общество]

Аукционы на выполнение проектных работ по двум детсадам и школе в Вологде выиграла фирма администрации города

2566
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За один день около 230 человек подали заявки на получение бесплатной земли в Вологодской области
Власти Великоустюгского района хотят потратить из бюджета около 200 тысяч рублей на фотокамеру
В Вологде пьяные пассажиры угнали машину у водителя такси
В 2019 году страховое возмещение получили 190 дольщиков вологодской «Стройиндустрии»
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане во время кругосветного путешествия
Вологжанке помогли добиться доплаты к пенсии после гибели её мужа на производстве в “ТГК-2”
Мордашов покупает почти половину доли в сети гипермаркетов «Лента»
 


02.04.2019 [Экономика]

Обыски в Пожаре: льнопроизводителей в Бабаевском районе проверяет ФСБ

925
0
02.04.2019 [БлогоVO]

Сколько стоит топливо для бюджета

317
0
01.04.2019 [Обзор Прессы]

10-месячному ребенку могли занести инфекцию в центре Бакулева. Родители просят помощи у Минздрава, прокурора и президента

633
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика