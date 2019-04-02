В Вологде пьяные пассажиры угнали машину у водителя такси

В Вологде пьяные пассажиры такси угрожали водителю расправой, завладели его автомобилем и поехали кататься по набережной реки Вологды. Инцидент произошел накануне вечером, сообщение об угоне поступилов полицию около 21:00.

33-летний водитель такси рассказал, что подвозил двух пьяных мужчин. По дороге возник конфликт - пассажиры стали ему угрожать. Испугавшийся за свою жизнь таксист решил покинуть салон машины.

- В это время один из пассажиров пересел за руль автомобиля и поехал кататься по набережной реки Вологды. После этого злоумышленники бросили транспортное средство неподалеку от места происшествия, - сообщает областное УМВД.

Угонщики были задержаны по «горячим следам». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон).

Напомним, недавно в Вологде вынесли приговор водителю такси «Везет», ударившему пьяного пассажира, который также устроил конфликт, отказываясь выходить из машины.